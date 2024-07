Briga em obra de shopping em Curitiba termina com homem baleado

Uma briga entre dois funcionários que estavam trabalhando em uma obra externa em um shopping em Curitiba terminou com um deles baleado. A situação aconteceu nesta segunda-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), o funcionário baleado foi socorrido por outras pessoas que também estavam no local. Ele foi atingido na região do tórax e encaminhado ao Hospital Santa Cruz.

A PMPR não detalhou o que teria motivado a briga entre os dois colaboradores. O homem que efetuou o disparo fugiu do local após o crime.

Por meio de nota, a assessoria do ParkShoppingBarigüi informou que os dois colabores são de uma empresa terceirizada, responsável pela obra e pelo atendimento à vítima. “O ParkShoppingBarigüi lamenta o incidente ocorrido na área externa do shopping entre um colaborador e um ex-prestador de serviços”.

