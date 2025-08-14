BRDE abre concurso público com vagas em Curitiba e salário de até R$ 10,1 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) abriu na quarta-feira (13) um edital de concurso público para cargos de nível superior completo e de ensino médio. Com vagas a serem preenchidas nas agências de Curitiba, Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), o concurso será realizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). O prazo para as inscrições vai até 10 de setembro.

Os cargos de nível superior, cujo salário inicial é R$ 10.142,62, são para a função de analista de projetos, com formação nas áreas de Administração, Agronomia, Contabilidade, Direito, Economia e Engenharia (Civil, Eletricista e Mecânica), e analista de sistema (Suporte e Administração de Banco de Dados). Também há vagas que exigem apenas ensino médio completo com salário inicial de R$ 4.036,74 para assistente administrativo.

No total, são 13 vagas para chamada imediata, além de formação de cadastro reserva, com carga semanal de 30 horas.

Provas do concurso público do BRDE acontecem em outubro

O concurso está dividido, nas vagas de ensino superior, em Prova Teórico-Objetiva; Prova Discursiva para os candidatos classificados na Prova Teórico-Objetiva; e Prova de Títulos e de Experiência Profissional. A aplicação das provas da primeira fase está prevista para 26 de outubro.

Dúvidas podem ser encaminhadas de maneira online ou pelos telefones (51) 3320-1043, para Porto Alegre, ou 0800 035 2000, para interior e outros estados.

O último concurso público realizado pelo BRDE foi em 2022. O banco oferece também convênio com plano de saúde e odontológico, auxílio-alimentação e participação nos resultados operacionais. O resultado final está previsto para abril de 2026.

Acesse o Edital e confira todas as informações.