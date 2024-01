Uma colisão na madrugada desta quarta-feira (10) entre dois caminhões na BR-376, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, sentido Curitiba, provoca grande congestionamento no trecho com muitas indústrias. A fila por volta das 8h era de 14 quilômetros. No acidente, um homem de 34 anos que era motorista de um dos caminhões ficou ferido gravemente com queimaduras e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida entre os dois caminhões foi traseira no km 507. O veículo que pegou fogo transportava uma carga inusitada de de caixas de som e papel, o que fez com que as chamas se espalhassem rapidamente.

BR-376 tem bloqueio e mega congestionamento

A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada por quatro horas. Desde a liberação parcial, às 4h30, o fluxo de veículos no trecho segue por uma pista. O caminhão incendiado ainda não foi removido, e não se tem previsão de liberação total da rodovia de acordo com a PRF.

A lentidão chega a atingir a região urbana de Ponta Grossa, área de acessos para fábricas.

Movimento das estradas do Paraná em tempo real

Antes de pegar a estrada, é possível acompanhar o movimento nas rodovias pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

👮‍♂️ Condições de Trânsito |02.janeiro.2024- 06h



BR 376

➡️Sentido Curitiba, fluxo intenso com alguns pontos de lentidão.



➡️Sentido SC – sem lentidão



BR 277 -Litoral.

Sem lentidão em ambos os sentidos



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp: https://t.co/KnSgLk1Fqh



PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) January 2, 2024

Pontos de lentidão na BR-101/SC:



➡Sentido Curitiba

📍Do km 116 ao 112, em Itajaí;

📍Do km 122 ao 120, em Itajaí;

📍Do km 136 ao 126, entre Baln. Camboriú e Itajaí;

📍Do km 157 ao 144, entre Porto Belo e Baln. Camboriú.



🌧Chove em pontos alternados. pic.twitter.com/MOAcMZAkkO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 2, 2024

