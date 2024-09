BR-376 tem pista liberada horas após grave acidente; Congestionamento é gigante

Um caminhão carregado de tomate tombou no km 651 na BR-376, em Tijucas do Sul, região metropolitana de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (18). A pista chegou a ficar totalmente interditada no sentido Santa Catarina.

Segundo a concessionária Arteris Sul, responsável pelo trecho, a pista foi liberada perto das 12 horas, mas tem 16 km de congestionamento. No sentido inverso da via ( Paraná), o fluxo é normal.

Não houve vítimas no tombamento do veículo na rodovia. Caixas de tomates ficaram espalhadas no chão.

