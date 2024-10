Mega acidente na BR-277 deixa dez feridos e pista completamente interditada

A BR-277, no sentido interior do Paraná, está completamente interditada na manhã desta quinta-feira (10). Um engavetamento em São Luiz do Purunã, distrito de Balsa Nova, deixou 10 pessoas feridas, sendo cinco delas com gravidade. O engavetamento envolveu caminhões.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não existe previsão de liberação do trecho no km 143, cerca de 2 km após a praça de pedágio, sentido Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O congestionamento já chegava a 13 km por volta das 8h.

Equipes dos Bombeiros, Samu e da concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho estão no local.

Não há previsão de liberação da pista. Ainda não se sabem os motivos deste grave acidente.

