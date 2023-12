Um motociclista de 30 anos morreu após uma colisão contra um caminhão na BR-277 em Morretes, na pista sentido litoral do Paraná. Houve bloqueio em uma das faixas para realização de perícia no local. O atropelamento com óbito ocorreu no quilômetro 22 da rodovia.

O trânsito nesta sexta-feira está intenso na BR-277 sentido litoral desde as primeiras horas da manhã. Este acidente ocorreu 7h25 e deixa o trânsito complicado no trecho.

+Até quando? Curitiba tem um sol para cada um nesta sexta-feira. E a chuva?

A vítima fatal do acidente não foi identificada e a perícia foi deslocada para atendimento no local. Posteriormente o Instituto Médico Legal fará o recolhimento do corpo.

Você já viu essas??

Revitalização geral! Ilha paradisíaca do Paraná terá obras e investimento milionário Gourmetização desenfreada? Boemia de Curitiba na UTI? Fechamento de bares tradicionais levanta dúvida Novidades!! Shopping de Curitiba inaugura novas lojas; confira a lista completa