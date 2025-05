BR-277 é parcialmente liberada após horas de interdição; fila chega a 20 km

Interditada desde a madrugada desta terça-feira (20), a BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, foi liberada parcialmente por volta das 14h25. A rodovia estava bloqueada nos sentidos Curitiba e litoral após um grave acidente envolvendo dois caminhões.

A EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, informou que a faixa 1 da pista sentido litoral foi totalmente liberada. Já a faixa 2 e o acostamento seguem interditados. A pista sentido Curitiba está totalmente liberada.

Em atualização às 14h25, a EPR confirmou 20 quilômetros de congestionamento no sentido Litoral e 17 quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba.

Carreta sofre acidente após problema nos freios na BR-277

O acidente aconteceu no km 39, em Morretes. Uma carreta estava carregada com soja e a outra com etanol. Apesar da gravidade da colisão, ninguém ficou ferido. A BR-277 foi interditada por conta do vazamento das cargas dos dois caminhões. Por se tratar de carga altamente inflamável, existia risco de explosão no local.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão carregado com soja sofreu uma pane no sistema de freios enquanto trafegava por um trecho de serra. O veículo colidiu na traseira do caminhão-tanque que transportava etanol.