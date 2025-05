Visita guiada gratuita mostra bastidores da Catedral de Curitiba neste sábado

Neste sábado (24) acontece mais uma visita guiada gratuita na Catedral Basílica de Curitiba, no Centro. Iniciadas em agosto de 2016, as visitas exibem os aspectos históricos e artísticos do principal templo católico de capital e que é, ao mesmo tempo, a instituição mais antiga da cidade – a Paróquia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi criada em 1668.

Na visita, os participantes conhecem os antecedentes da igreja, que envolve os dois

templos anteriores, os vitrais, esculturas, mobiliário, pinturas, além dos aspectos da história da cidade.

As visitas são mensais, gratuitas e, geralmente, acontecem no terceiro sábado de cada mês. As datas são divulgadas na semana que antecede o dia, nas redes sociais da Catedral Basílica. A visita dura cerca de 2h45, iniciando às 9 horas. As inscrições abrem sempre nas quartas-feiras que antecedem as visitas, a partir das 12 horas, e podem ser feitas pelo site da Catedral.

O mediador do passeio é Gabriel Forgati, bacharel e Mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). ele já realizou quase 140 mediações para mais de 5 mil pessoas.

Forgati ressalta que a visita guiada não é estritamente religiosa e exclusivamente voltada ao público cristão católico. É um roteiro que envolve a história e as artes.

Calendário das visitas guiadas na Catedral de Curitiba em 2025

As edições deste ano estão marcadas para as seguintes datas:

24 de maio

7 de junho

19 de julho

16 de agosto

20 de setembro

18 de outubro

8 de novembro

13 de dezembro