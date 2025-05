Concerto monumental vai marcar os 40 anos da Orquestra Sinfônica do Paraná

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) está preparando um concerto monumental para marcar seus 40 anos de história. Os ingressos para as apresentações da grandiosa “Sinfonia da Ressurreição”, de Gustav Mahler, já estão disponíveis no DiskIngressos. O espetáculo acontece nos dias 28 e 29 de maio (quarta e quinta, às 20h30) e 1º de junho (domingo, às 10h30), no Guairão, sob regência do maestro titular Roberto Tibiriçá.

As entradas custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Para as noites, a classificação é de 12 anos, enquanto no domingo a idade mínima cai para 7 anos.

+ Leia mais Tradição de Curitiba, Carne de Onça ganha selo de indicação geográfica

O concerto promete ser uma experiência musical impressionante. Além dos 73 músicos da orquestra, o público poderá apreciar a participação da soprano Gabriela Pacce, da mezzo Ana Luiza Beneditti e de um coro especial formado por cerca de 80 artistas.

“Este concerto tem um significado muito importante porque mostra justamente a evolução da orquestra nos últimos três anos”, afirma Tibiriçá. “Essa sinfonia fala de ressurreição, de resiliência, de renovação e de uma grande esperança. Esses são os meus votos para que a Orquestra Sinfônica do Paraná continue sua trajetória de glórias”, complementa o maestro.

A OSP foi fundada em 28 de maio de 1985, iniciando suas atividades com 61 músicos selecionados por concurso nacional. O maestro Alceo Bocchino foi seu primeiro regente titular, acompanhado por Osvaldo Colarusso como assistente. Hoje, o grupo conta com 73 músicos e um vasto repertório de aproximadamente 900 obras de 250 compositores.

Ao longo de quatro décadas, a Sinfônica realizou mais de 1.000 apresentações dentro e fora do Paraná, colaborando com outros corpos artísticos do Teatro Guaíra em montagens memoráveis de ballets como “O Quebra-Nozes” e “O Lago dos Cisnes”, além de óperas como “Carmen” e “La Traviata”.

As comemorações dos 40 anos incluem uma série de apresentações ao longo de 2025. A tradicional Série Ouro também faz parte da celebração, com a próxima apresentação nos dias 12 e 15 de junho, dedicada a obras de Richard Wagner e Tchaikovski.

Serviço:

Concerto de Aniversário de 40 Anos da OSP

“Sinfonia da Ressurreição”, de Gustav Mahler

28 de maio (quarta-feira), às 20h30

29 de maio (quinta-feira), às 20h30

1 de junho (domingo), às 10h30

Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – R. Conselheiro Laurindo, 175, Centro, Curitiba

Tempo de duração do espetáculo: 1h20min

Classificação: 28 e 29 de maio – 12 anos / 1 de junho – 7 anos

Vendas: DiskIngressos