BR-277 interditada: caminhão tomba no Litoral do Paraná

A BR-277, na região de Morretes, no litoral do Paraná, foi parcialmente interditada nos dois sentidos na tarde desta terça-feira (24) por conta de um acidente envolvendo um caminhão. O bloqueio no trânsito ocorre no km 38.

De acordo com informações da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra a rodovia, um caminhão carregado de milho tombou na pista sentido Litoral. Parte da carga também caiu na pista sentido Curitiba.

Em boletim divulgado às 17h32, a concessionária informou congestionamento de 2 quilômetros sentido Paranaguá e fila de 3 quilômetros sentido Curitiba. Equipes estão no local atendendo a ocorrência.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?