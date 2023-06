Um acidente na BR- 277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná, próximo ao acesso ao pátio de triagem causa congestionamento de quatro quilômetros. Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está em deslocamento ao local. Ninguém saiu ferido e a pista foi liberada por completo perto das 12h40.

Segundo informações, uma carreta em posição de L no km 3 deixou uma pista faixa liberada e com trânsito fluindo no sitema siga/pare. Anteriormente, a pista chegou a ficar totalmente interditada.

A PRF orienta aos motoristas que circulem devagar pelo trecho e com atenção redobrado devido ao tempo fechado.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos