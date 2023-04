Um acidente na noite desta terça-feira bloqueia por completo os dois sentidos da BR-277, na altura do quilômetro 37, em Morretes, litoral do Paraná. Um caminhão carregado com óleo vegetal tombou e ficou atravessada na pista, gerando o bloqueio total.

Na manhã desta quarta-feira já eram 6 quilômetros de congestionamento sentido litoral e outros 13 km sentido Curitiba. Segundo o DER, não há previsão para liberação. Já pela manhã tinham sido retirados da pista a carreta e a cabine do caminhão, restando apenas do transbordo da carga.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apenas um veículo se envolveu no acidente e o motorista precisou ser levado ao hospital após o resgate. O tombamento ocorreu na pista sentido Curitiba.

Após o tombamento a pista foi inundada por cerca de 40 mil litros de óleo que eram transportados pelo caminhão.

Pela manhã já tinham sido retirados da pista a carreta e a cabine do caminhão, restando apenas do transbordo da carga. Foto: Reprodução/ PRF.

Rota alternativa é a BR-376

Na noite desta terça-feira a BR-376, que estava bloqueada por causa das chuva foi liberada para o trânsito de veículos. É uma alternativa para quem precisa chegar ao litoral do Paraná.

