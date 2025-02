BR-277 e mais rodovias terão 24 novos radares. Saiba a localização exata!

Os 24 novos radares instalados das rodovias federais do Paraná começarão a funcionar em 27 de fevereiro. Os dispositivos estão em trechos que passam por Curitiba, Campo Largo, São Luiz do Purunã, Teixeira Soares, Irati, Imbituva, Prudentópolis, Araucária e Lapa, com limite de velocidade entre 60 km/h a 80 km/h.

Os radares foram instalados em trechos dos 473 quilômetros administrados pela concessionária Via Araucária em outubro de 2024, conforme previsto no contrato de concessão das rodovias. Até então, os equipamentos eram apenas de caráter educativo, para adaptação dos motoristas. (veja abaixo os pontos logo abaixo).

De acordo com a concessionária, a definição dos pontos que os dispositivos ficam é feita em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após estudos técnicos de estatísticas de acidentes de trânsito, fluxo de veículos e perímetro urbano das vias.

A Via Araucária é responsável por vias importantes no Paraná, incluindo os contornos Norte e Sul de Curitiba, as interligações entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba e a rota entre a capital e Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. O contrato de concessão assinado junto ao Governo Federal prevê investimentos da ordem de R$13,1 bilhões na restauração de rodovias, ampliação da malha viária e implementação de tecnologias e inovações que contribuam para a prestação de serviços de alta qualidade.

Novos radares nas BRs-277, 376 e 476

BR km Município Sentido Velocidade BR-277 3 Curitiba Curitiba 80 BR-277 109 Campo Largo Ponta Grossa 80 BR-277 111 Campo Largo Curitiba 80 BR-277 117 Campo Largo Ponta Grossa 80 BR-277 121 Campo Largo Curitiba 60 BR-277 132 Balsa Nova Curitiba 80 BR-277 133 Balsa Nova Curitiba 80 BR-277 219 Teixeira Soares Ambos sentidos 80 BR-277 229+420 Teixeira Soares Ambos sentidos 60 BR-277 229+740 Teixeira Soares Ambos sentidos 60 BR-277 248 Irati Ambos sentidos 60 BR-277 249 Irati Ambos sentidos 60 BR-373 228 Imbituva Ambos sentidos 60 BR-373 268 Prudentópolis Ambos sentidos 80 BR-373 271 Prudentópolis Ambos sentidos 80 BR-476 144 Araucária Curitiba 80 BR-476 145 Araucária Ponta Grossa 80 BR-476 152+050 Araucária Ponta Grossa 60 BR-476 152+075 Araucária Curitiba 60 BR-476 159+250 Araucária Ambos sentidos 60 BR-476 159+380 Araucária Ambos sentidos 60 BR-476 160 Araucária Ambos sentidos 60 BR-476 160+250 Araucária Ambos sentidos 60 BR-476 195 Lapa Ambos sentidos 60

