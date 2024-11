BR-277 é bloqueada no sentido Curitiba após caminhão sair da pista

Um caminhão que transportava um contêiner saiu da pista e foi parar no canteiro central da BR-277, no km 13, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O acidente aconteceu no sentido Curitiba, no início da tarde deste sábado (30), causando o bloqueio de pistas da rodovia e filas quilométricas na região.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma interdição total da BR-277 para a remoção do caminhão bitrem que saiu da pista. Por este motivo, a rodovia ficou interditada das 13h45 até 14h35 deste sábado, quando o veículo foi guinchado. Não há relato de feridos.

Fila gigante

Segundo o relato de motoristas que passaram pela região, o congestionamento no sentido capital paranaense chegava a pelo menos três quilômetros na tarde deste sábado, antes da liberação da rodovia.