BR-116 interditada: obras no Contorno Leste afetam trânsito

Atenção, motoristas que trafegam pelo Contorno Leste de Curitiba! A Arteris Litoral Sul, empresa responsável pela administração da rodovia, anunciou uma importante intervenção para esta quinta-feira (12) na BR-116, em Piraquara, região metropolitana de Curitiba.

A partir das 13h30, a faixa da esquerda no km 85,1, sentido Sul (Curitiba), será interditada para a realização de obras. O motivo? A concretagem necessária para a instalação de um pórtico no canteiro central da rodovia.

De acordo com a concessionária, o serviço será executado por uma empresa terceirizada e tem previsão de conclusão para o final da tarde do mesmo dia, quando a faixa será liberada para o tráfego normal.

A Arteris recomenda que os motoristas fiquem atentos à sinalização e reduzam a velocidade ao passar pelo trecho em obras. Para quem puder, a sugestão é buscar rotas alternativas para evitar possíveis congestionamentos.

Fique por dentro!

Para informações atualizadas sobre as condições de tráfego, os usuários podem entrar em contato com a Arteris Litoral Sul pelo telefone gratuito 0800 725 1771 ou acompanhar as atualizações em tempo real pelo perfil da concessionária no Twitter @Arteris_ALS.

Lembre-se: sua segurança e a dos trabalhadores depende da colaboração de todos. Dirija com cautela!