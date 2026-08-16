Bombeiros encontram corpo de mulher que desapareceu após acidente no Paraná

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) localizou, na manhã deste domingo (16), o corpo da mulher de 31 anos que estava desaparecida no Rio Palmital, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi encontrada pela manhã, em um ponto localizado a 2,5 quilômetros abaixo do local onde o veículo em que ela estava caiu.

A tragédia teve início na madrugada de sábado (15), às 1h58, quando o automóvel caiu no leito do rio com dois ocupantes. No momento do acidente, um homem de 34 anos foi retirado do interior do veículo já sem vida pelas equipes de resgate. A mulher acabou sendo arrastada pela forte correnteza.

As operações de resgate mobilizaram equipes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), que realizaram varreduras aquáticas ao longo de todo o fim de semana, além do auxílio de embarcações para a retirada do veículo e buscas pela calha do rio. Devido às restrições de tráfego aéreo pela proximidade com o Aeroporto Internacional Afonso Pena, o uso de drones foi inviabilizado, mas a retomada dos trabalhos no domingo contou com o reforço do helicóptero Arcanjo 01.