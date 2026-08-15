Já pensou em ter um McDonald’s no seu terreno? Rede procura novos endereços

Já pensou em ter uma loja do McDonald’s no seu terreno? A ideia pode parecer curiosa, mas é exatamente o tipo de negócio que a Arcos Dorados, operadora da marca McDonald’s na América Latina e no Caribe, está procurando.

A empresa acaba de abrir um canal para que proprietários de terrenos apresentem seus imóveis como possíveis endereços para novos restaurantes da rede. A iniciativa vale para diferentes regiões do país.

A busca é por terrenos em pontos estratégicos, com grande fluxo de pessoas e veículos, boa visibilidade e acesso facilitado. Áreas que permitam a implantação de um restaurante com drive-thru estão entre as preferências da companhia.

Depois do cadastro, a equipe de Real Estate (imobiliária) da Arcos Dorados avalia as propriedades. Entre os critérios estão localização, acessibilidade, documentação e potencial de desenvolvimento do terreno.

Caso o imóvel se encaixe no perfil procurado, a empresa pode avançar para uma avaliação técnica e, posteriormente, apresentar uma eventual proposta de negócio.

E o Paraná?

O canal é nacional, portanto proprietários de terrenos no Paraná também podem cadastrar seus imóveis. Isso não significa, porém, que um novo restaurante será instalado no terreno: cada propriedade passa por uma avaliação individual da empresa.

A iniciativa pode abrir uma oportunidade principalmente para donos de terrenos em regiões de expansão urbana, áreas de grande circulação ou pontos estratégicos próximos a rodovias e avenidas movimentadas.

A Arcos Dorados opera o McDonald’s em 21 países e territórios da América Latina e do Caribe e possui mais de 2,5 mil restaurantes na região. A companhia é considerada a maior franquia independente do McDonald’s no mundo.

Como oferecer um terreno para o McDonald’s?

O proprietário interessado pode consultar os critérios e cadastrar o imóvel diretamente no portal de Real Estate da Arcos Dorados. Cadastre seu terreno para avaliação da Arcos Dorados

A empresa deixa claro que o cadastro é apenas o primeiro passo. O terreno precisa atender às características buscadas pela rede para que o negócio avance.