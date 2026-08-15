Bombeiros retomam buscas por mulher que desapareceu após acidente no Paraná

As buscas pela mulher que desapareceu após um carro cair no Rio Palmital, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foram retomadas na manhã deste sábado (15). Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) voltaram a realizar varreduras na região onde a vítima foi levada pela correnteza.

O acidente aconteceu durante a madrugada, nas proximidades da Avenida Iraí com a Rua Rio Cubatão, no bairro Planta Weissópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 1h58.

Duas pessoas estavam no veículo. Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi retirado de dentro do automóvel, mas já estava morto. A mulher que o acompanhava acabou arrastada pela água e não havia sido localizada até a última atualização.

Logo após o acidente, integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) iniciaram as buscas. Com auxílio de uma embarcação, os bombeiros percorreram aproximadamente 800 metros do Rio Palmital durante a madrugada, mas não encontraram a vítima.

A operação foi interrompida temporariamente durante a noite e reiniciada nesta manhã, com novas buscas aquáticas e varreduras ao longo do rio realizadas pelas equipes especializadas do CBMPR.