Bombeiros criam força-tarefa gigante para encontrar jovem desaparecido em rio de Curitiba

O Corpo de Bombeiros do Paraná reforçou, nesta quarta-feira (05), o serviço de buscas ao adolescente desaparecido no Rio Barigui, na Cidade Industrial de Curitiba. São 17 militares na operação, dois barcos a motor, quatro botes infláveis e um drone especializado na procura de pessoas. O jovem foi levado pela correnteza na segunda-feira (03).

De acordo com a corporação, a busca inicia a partir do ponto zero (local do desaparecimento), e segue por toda a extensão do Rio Barigui, aproximadamente 15 quilômetros. A procura começou no mesmo dia em que o adolescente tentou atravessar o rio, mas em razão do forte volume de água, acabou sendo levado pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros utiliza a equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), especializada nesse tipo de resgate, e conta com o drone que a varredura mais ampla da área do rio até a ponte de ferro de Araucária, munícipio da Região Metropolitana de Curitiba.