Bombeiros buscam jovem de 15 anos que desapareceu após enxurrada em Curitiba

Um adolescente de 15 anos está desaparecido desde o começo da noite de segunda-feira (03), após cair em um córrego na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscam no local com o auxílio de drones.

Segundo os militares, o jovem estava com outro adolescente no local, quando foi levado pela correnteza que aumentou de volume com a forte chuva que caiu em vários pontos da capital e que provocou transtornos na cidade.

Veja o vídeo abaixo q mostra como ficou o entorno do rio após a forte chuva em Curitiba.

Gost faz buscas em área gigante

As buscas começaram logo após o acionamento, mas foram interrompidas no fim da noite. Equipe do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) ajudam na atividade em um trecho de aproximadamente 15 quilômetros (km).

A utilização de equipamentos visuais (drones) que identificam fonte de calor em grandes áreas estão sendo utilizados na ação.