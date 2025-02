Temporal alaga bairro e faz famílias perderem tudo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma forte chuva atingiu Curitiba na tarde desta segunda-feira (03) e provocou alagamentos em algumas regiões, como no bairro Boqueirão. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre 14 horas e 16 horas o acumulado de chuva em Curitiba era de 23,4 milímetros (mm).

O temporal deixou ruas no Boqueirão completamente alagadas e a água também invadiu algumas casas. Um dos alagamentos no bairro foi registrado na Rua 25 de Agosto. Morador de uma das casas dessa rua, Lucas Suchewchy Doliveira, de 23 anos, conta que a água da chuva invadiu a residência em que ele mora com os pais e irmãos.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A casa da família de Lucas fica em um terreno grande, que possui outras três residências. Nesse local o alagamento foi tão grave que o jovem revela que ele e a família tiveram vários prejuízos. “Perdemos tudo. Comida, móveis, roupas, tudo”, diz.

“Não é a primeira vez que entra água aqui. Nessa chuva que deu hoje começou a entrar água por aqui [pela frente do terreno] e começou a entrar água lá por trás também e não teve o que fazer”, explica Lucas.

Em outra situação, também no bairro Boqueirão, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar uma pessoa acamada, que estava em uma das residências atingidas pelo temporal. Durante a ocorrência a água baixou e a corporação orientou os moradores.