Queda de árvore em bairro Curitiba bloqueia importante avenida. Veja fotos!

*Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti

Uma árvore de grande porte caiu na noite desta terça-feira (04), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Água Verde, em Curitiba, causando transtornos para motoristas e moradores da região. A queda de árvore em Curitiba ocorreu na esquina da Getúlio Vargas com a Rua Herculano Carlos Franco de Souza e deixou as três faixas da avenida bloqueada.

A queda da árvore no bairro de Curitiba provocou danos à rede elétrica do trecho, deixando semáforos e residências sem energia durante a noite. A fiação dos postes ficou pendurada em outras árvores, aumentando o risco de novos acidentes, o que exigiu atenção redobrada das equipes de emergência.

Motoristas que passavam pelo local no momento da queda tiveram que buscar rotas alternativas, o que gerou grande transtorno no bairro. A Superintendência de Trânsito (Setran) foi acionada para orientar o tráfego e sinalizar os desvios necessários.

“Essa árvore caiu na rua e atingiu também os cabos de fiação. Por isso que teve que ter todo esse corte na região para que o trabalho fosse feito em segurança. Vias no entorno precisaram ser isoladas para o controle da situação”, disse, no local, Pedro Rafael, Coordenador da Defesa Civil de Curitiba.

Na manhã desta quarta-feira a árvore já tinha sido retirada da via e a energia reestabelecida.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Previsão do tempo para Curitiba

Para esta quarta-feira, a previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar prevê céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima deve chegar a 23°C, com mínima de 18°C. Na quinta-feira a previsão do tempo para Curitiba se mantém com tempo instável, com chuvas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 18°C e 25°C.

+Viu essa? Novo empreendimento em bairro de luxo de Curitiba tem recorde de vendas

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉