Crime banal em Curitiba gera operação conjunta: “Não será mais tolerado”

Uma operação contra furtos de fios de cobre foi realizada em Curitiba na manhã desta terça-feira (04) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Prefeitura de Curitiba e a Guarda Municipal (GM). A ação aconteceu em diversos bairros e resultou na prisão de seis pessoas pelos crimes de furto e receptação.

A operação também contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e de cães especializados. O objetivo era combater as práticas de furto e receptação de cabos e fios, crimes que geram prejuízos patrimoniais e também comprometem serviços essenciais, como o funcionamento de semáforos, comunicação e fornecimento de energia elétrica.

Problemas com esse tipo de crime não são difíceis de observar em Curitiba. No último sábado (1º), moradores flagraram criminosos roubando cabos ao lado do Instituto de Identificação do Paraná, que pertence à Polícia Civil, na Rua Pedro Ivo, no Centro de Curitiba. Assista ao vídeo feito pelos moradores da região.

Operação contra furto de fios de cobre mirou locais estratégicos em Curitiba

Na operação desta terça, policiais e guardas municipais estiveram em pontos mapeados anteriormente por um trabalho de inteligência realizado pelas equipes. Nestes locais, foi identificada a ocorrência tanto dos furtos quanto da comercialização de cabos e fios.

Conforme o secretário de Defesa Social e Trânsito da Prefeitura de Curitiba, Rafael Vianna, seis pessoas foram presas em flagrante, sendo quatro por furto e duas por receptação. Todas já possuem passagens policiais anteriores por crimes semelhantes.

“Além disso, outras operações conjuntas estão programadas e esse tipo de ação se tornará rotineira na cidade até que as pessoas envolvidas neste tipo de delito entendam que, efetivamente, ele não será mais tolerado.”

Durante a operação, foi apreendida grande quantidade de cabos de cobre e também diversas porções de drogas, como cocaína, crack e maconha. Os seis presos foram encaminhados ao sistema penitenciário.