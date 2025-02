Flagra ao lado da Polícia Civil choca moradores em Curitiba; “tá fácil, né?”

Uma cena curiosa e um tanto triste ocorreu no começo da tarde de sábado (1º) no Centro de Curitiba. O furto de cabos ao lado do Instituto de Identificação do Paraná, que pertence à Polícia Civil, na Rua Pedro Ivo, mostrou que criminosos não estão preocupados com uma possível punição.

A Tribuna do Paraná recebeu de um leitor um vídeo em que dois homens carregam grandes pedaços de cabos no meio das outras pessoas que passam na calçada. Na narração, o homem mostra o local exato tendo o Instituto de Identificação do Paraná ao lado.

“Foi no sábado, às 13h30. Revolta a gente, eu demorei até para gravar. Ele abriu a tampa do bueiro, entrou no subterrâneo, subiu e nada. Cortaram e colocaram nas cobertas e foram embora”, disse o leitor que pediu para não ser identificado.

E aí, Polícia?

Apesar do furto ou mesmo uma ação ilegal tendo sido feita ao lado de delegacia, em resposta ao ocorrido, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que todos os furtos ou roubos registrados em Boletim de Ocorrência são investigados. “Uma vez confirmado que há indícios de crime, são realizadas diligências para identificar os autores e recuperar os objetos subtraídos. Também é feito um trabalho diário para identificar e prender receptadores como forma de desestimular a prática destes crimes. A PCPR reforça também a importância de que qualquer crime seja comunicado o mais rápido possível. A demora em registrar Boletim de Ocorrência pode prejudicar a eficácia das investigações e a identificação de criminosos. No caso de furto, a vítima pode tanto comparecer a uma delegacia mais próxima, quanto fazer o registro de forma online pelo site da PCPR“, comunicou a Polícia Civil.

