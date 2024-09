Novo empreendimento em bairro de luxo de Curitiba tem recorde de vendas

A Vanguard comercializou 75% das unidades do lançamento Pulse, no bairro Água Verde, em Curitiba, em 13 horas. O recorde foi alcançado no final de semana dos dias 22 e 22 de setembro de 2024. A entrega da construção em Curitiba está prevista para 2028.

Segundo a gerente regional da Vanguard, Louise Lamb, como o próprio nome sugere, o Pulse apresenta espaços que pulsam com vida, fluidez e liberdade, contando com um conceito único de empreendimento que pode ser refletido nas áreas comuns, privilegiando a integração e a convivência.

“O sucesso de vendas reflete o nosso compromisso com a inovação e a qualidade, sendo que cada detalhe foi pensado para oferecer uma experiência única aos moradores, integrando design contemporâneo e funcionalidade”, afirma.

A nova construção em Curitiba tem plantas que variam de 79 metros quadrados a 175 metros quadrados, entre apartamentos, lofts duplex e coberturas. O empreendimento conta com uma infraestrutura projetada para oferecer o máximo de conforto, lazer e conveniência. Entre os destaques da área de lazer estão a piscina coberta e aquecida, o salão de festas, espaço gourmet, academia, coworking, market, sala para delivery, salão de jogos e vagas para visitantes.

O destaque para a construção em Curitiba vai para a praça multifuncional, inspirada nas praças urbanas de grandes metrópoles, como Nova Iorque, que envolve uma quadra poliesportiva e promete ser o ponto de encontro e lazer dos moradores.

Foto: Divulgação/Vanguard.

Bairro de Curitiba abriga construção

A escolha do bairro Água Verde também é um diferencial importante, já que a região é uma das mais nobres de Curitiba, sendo também a mais buscada para venda de imóveis, acumulando mais de 6% das buscas na cidade, segundo o Radar Imobiliário de junho de 2024. “Escolhemos o bairro Água Verde por ser uma das regiões mais procuradas de Curitiba, uma localização privilegiada que oferece fácil acesso a uma ampla variedade de comércio, serviços e opções de lazer. Esse diferencial torna o Pulse um lugar ideal que une praticidade, autenticidade e qualidade de vida, pontos que agregam valor às expectativas dos nossos clientes”, explica Louise.

Foto: Divulgação/Vanguard.

