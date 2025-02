Rapaz morre ao ser atropelado por ligeirinho em terminal de Curitiba

Um jovem de 20 anos morreu atropelado na manhã desta quarta-feira (05), na região do terminal do Santa Cândida, bairro de Curitiba.

O rapaz estaria seguindo para o trabalho e atravessou a área exclusiva para os ônibus. Ele não reparou o coletivo que vinha no sentido contrário.

O impacto chegou a deixar marcas no para-brisa do ônibus da linha Colombo/CIC. O médico do Siate chegou a ser acionado, mas pouco pode fazer. Com o acidente, o trânsito na região é lento.

Manda pra Tribuna!

