Bloqueios na BR-376 no Paraná! Veja trechos com interdição total nesta segunda

A BR-376 vai ter bloqueios totais nesta segunda-feira (21), no Paraná, no período da manhã. O motivo da interrupção do trânsito é devido à operação de aferição de radares na rodovia. Veja abaixo em quais trechos serão feitos os bloqueios.

De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pela gestão da BR-376, os bloqueios vão ser realizados a partir das 09h30, em pontos alternados, nos dois sentidos da rodovia.

O tempo total dos bloqueios será de 90 minutos em cada sentido. A operação vai contar com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A recomendação é que os motoristas busquem locais seguros para uma parada, evitando a rodovia durante o período de bloqueio.

Pontos de interdição no sentido Curitiba (pista Norte)

km 668,8 (Guaratuba)

km 664 (Guaratuba)

km 652,6 (Tijucas do Sul).

Pontos de interdição no sentido Santa Catarina (pista Sul)

km 665,2 (Guaratuba)

km 671 (Guaratuba).

Ainda de acordo com a concessionária, a programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas.