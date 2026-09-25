Atenção na volta para casa: veja os bloqueios que alteram o trânsito de Curitiba

Um conjunto de intervenções urbanas e a realização de grandes eventos prometem modificar o fluxo do trânsito na capital paranaense neste fim de semana. A partir da tarde desta sexta-feira (25), motoristas devem ficar atentos a bloqueios operacionais no entorno da Arena do Athletico para o desembarque de equipamentos do show da Xuxa, além de frentes de obras de infraestrutura que afetam bairros como Água Verde, Capão Raso e Novo Mundo.

No sábado (26) e no domingo (27), uma maratona de corridas, passeios ciclísticos e apresentações culturais provocará interdições temporárias e exigirá desvios em corredores de grande circulação.

Intervenções em vigor nesta sexta-feira

Obras de drenagem na Rua Saint Hilaire (Água Verde): A Rua Saint Hilaire apresenta bloqueio parcial no cruzamento com a Avenida Silva Jardim nesta sexta-feira (25). A interdição de uma das pistas é necessária para a execução de serviços de drenagem de erosão, com a circulação fluindo pela faixa restante. A previsão de término é para o fim da tarde de hoje.

A Rua Saint Hilaire apresenta bloqueio parcial no cruzamento com a Avenida Silva Jardim nesta sexta-feira (25). A interdição de uma das pistas é necessária para a execução de serviços de drenagem de erosão, com a circulação fluindo pela faixa restante. A previsão de término é para o fim da tarde de hoje. Nova etapa de pavimentação na Rua José Gomes de Abreu (Capão Raso): Teve início nesta sexta-feira (25) o bloqueio parcial na Rua José Gomes de Abreu, no trecho compreendido entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira. A intervenção na faixa da esquerda durará cerca de 30 dias para o avanço das obras de alargamento e pavimentação. O bloqueio ocorre prioritariamente das 7h às 18h, sendo a pista liberada no período noturno, embora interdições integrais da faixa possam ocorrer pontualmente.

Teve início nesta sexta-feira (25) o bloqueio parcial na Rua José Gomes de Abreu, no trecho compreendido entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira. A intervenção na faixa da esquerda durará cerca de 30 dias para o avanço das obras de alargamento e pavimentação. O bloqueio ocorre prioritariamente das 7h às 18h, sendo a pista liberada no período noturno, embora interdições integrais da faixa possam ocorrer pontualmente. Operação de carga e descarga na região da Arena (Água Verde): Em virtude da montagem da estrutura para show no estádio do Athletico Paranaense, as ruas Buenos Aires, Engenheiro Rebouças e Coronel Dulcídio (próximo à Avenida Presidente Getúlio Vargas) registram reservas de vagas para estacionamento e movimentação de equipamentos durante toda a sexta-feira (25).

Obras em andamento e alterações contínuas

Interdição total na Rua dos Sabiás (Novo Mundo): A Rua dos Sabiás segue com bloqueio total para a execução de obras de infraestrutura viária. Com duração estimada de 30 dias (sujeita a condições climáticas), a intervenção exige que os motoristas utilizem as ruas Adalberto Scherer e Professor Lício de Lima como caminhos alternativos. Restam cerca de 28 dias para a conclusão dos trabalhos iniciados na última quarta-feira (23).

A Rua dos Sabiás segue com bloqueio total para a execução de obras de infraestrutura viária. Com duração estimada de 30 dias (sujeita a condições climáticas), a intervenção exige que os motoristas utilizem as ruas Adalberto Scherer e Professor Lício de Lima como caminhos alternativos. Restam cerca de 28 dias para a conclusão dos trabalhos iniciados na última quarta-feira (23). Sentido duplo na Rua Jovina de Oliveira Karan (Capão Raso): Implantado na quarta-feira (23), o duplo sentido de circulação segue permanente na Rua Jovina de Oliveira Karan, no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy. A alteração é necessária para o andamento das obras da Trincheira Vila São Pedro. No cruzamento com a Marechal Althayr Roszanniy, a preferência de passagem pertence a esta última.

Implantado na quarta-feira (23), o duplo sentido de circulação segue permanente na Rua Jovina de Oliveira Karan, no trecho entre a Rua Santa Mônica e a Rua Marechal Althayr Roszanniy. A alteração é necessária para o andamento das obras da Trincheira Vila São Pedro. No cruzamento com a Marechal Althayr Roszanniy, a preferência de passagem pertence a esta última. Requalificação de drenagem na Rua Osmário de Lima (Capão da Imbuia): O acesso à Rua Osmário de Lima, no cruzamento com a Rua Victório Vizinoni, permanece parcialmente liberado para tráfego. O trecho segue com presença de operários para a desobstrução do sistema de drenagem, com previsão de liberação completa das pistas no decorrer da próxima semana.

Eventos do fim de semana causam bloqueios de trânsito em Curitiba

Espetáculos e eventos culturais (Sábado, 26/9)

Show na Arena (Água Verde): A partir das 14h de sábado (26/9), haverá bloqueio das ruas Buenos Aires e Engenheiro Rebouças no entorno do estádio. A interdição da Rua Buenos Aires poderá ser antecipada caso haja grande concentração de público.

A partir das 14h de sábado (26/9), haverá bloqueio das ruas Buenos Aires e Engenheiro Rebouças no entorno do estádio. A interdição da Rua Buenos Aires poderá ser antecipada caso haja grande concentração de público. Show na Pedreira Paulo Leminski (Abranches): Entre 16h de sábado (26/9) e 1h de domingo (27/9), a Rua Antônio Krainiski ficará bloqueada entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas. A Rua João Gava também será fechada entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha. Os desvios orientados são pelas ruas Nilo Peçanha e João Enéas de Sá.

Entre 16h de sábado (26/9) e 1h de domingo (27/9), a Rua Antônio Krainiski ficará bloqueada entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas. A Rua João Gava também será fechada entre a João Enéas de Sá e a Nilo Peçanha. Os desvios orientados são pelas ruas Nilo Peçanha e João Enéas de Sá. Procissão e Caminhada no Centro: A Caminhada Setembro Amarelo causará bloqueios móveis às 10h30 de sábado (26/9), saindo da Praça Santos Andrade e passando pelas ruas João Negrão, Marechal Deodoro e Travessa Oliveira Belo. Às 18h, a Procissão das Santas Chagas afetará o trânsito com 10 paradas ao longo das ruas André de Barros, Nilo Cairo, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão, com ponto de partida e chegada na Praça Senador Correia.

A Caminhada Setembro Amarelo causará bloqueios móveis às 10h30 de sábado (26/9), saindo da Praça Santos Andrade e passando pelas ruas João Negrão, Marechal Deodoro e Travessa Oliveira Belo. Às 18h, a Procissão das Santas Chagas afetará o trânsito com 10 paradas ao longo das ruas André de Barros, Nilo Cairo, Mariano Torres, Marechal Deodoro e João Negrão, com ponto de partida e chegada na Praça Senador Correia. Passeio Ciclístico: Das 8h30 às 11h de sábado (26/9), um grupo de ciclistas percorrerá vias dos bairros São João e Santa Felicidade, com acompanhamento de agentes nas ruas Justo Manfron, Avenida Doutor Eugênio Bertolli, Wanda Wolf e José Valle.

Provas de rua e interdições de domingo (27/9)

Corrida da Polícia Civil e Corrida Unipreço: Ambas as provas têm largada prevista para as 7h de domingo (27/9) e devem impactar vias expressas e de grande circulação. A Corrida da Polícia Civil afetará trechos da Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida Visconde de Guarapuava, Rua General Mário Tourinho e Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. Já a Corrida Unipreço provocará retenções nas avenidas Comendador Franco e Doutor Dário Lopes dos Santos, além da Rua Brasílio Itiberê e entorno.

Ambas as provas têm largada prevista para as 7h de domingo (27/9) e devem impactar vias expressas e de grande circulação. A Corrida da Polícia Civil afetará trechos da Avenida Presidente Getúlio Vargas, Avenida Visconde de Guarapuava, Rua General Mário Tourinho e Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes. Já a Corrida Unipreço provocará retenções nas avenidas Comendador Franco e Doutor Dário Lopes dos Santos, além da Rua Brasílio Itiberê e entorno. Caminhada do Coração (Água Verde ao Barigui): Com concentração às 8h e saída às 9h30 na Praça do Japão, o evento percorrerá a Avenida Sete de Setembro, Rua Carneiro Lobo, Alameda Júlia da Costa, Avenida Cândido Hartmann, entre outras, com chegada prevista para as 11h no Parque Barigui.

Com concentração às 8h e saída às 9h30 na Praça do Japão, o evento percorrerá a Avenida Sete de Setembro, Rua Carneiro Lobo, Alameda Júlia da Costa, Avenida Cândido Hartmann, entre outras, com chegada prevista para as 11h no Parque Barigui. Bloqueio no Centro Cívico: A Avenida Cândido de Abreu terá bloqueio total no domingo (27/9), das 6h às 13h, a partir da rotatória da Praça Mário de Barros, para a realização do evento Dia do Resgate na Praça Nossa Senhora de Salette.