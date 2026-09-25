Risco de alagamento muda locais de votação e afeta quase 10 mil eleitores no Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) anunciou a realocação provisória de seis locais de votação no município de União da Vitória, no sul do estado, para as eleições deste ano. A medida vai impactar cerca de 9.694 eleitores e foi tomada pelo risco de alagamento nessas áreas: há a possibilidade de que a Defesa Civil precise utilizar os prédios para alojamento de famílias desabrigadas.
Segundo o TRE-PR, há outros cinco locais de votação que podem vir a ser transferidos para novos endereços, em caso de necessidade. A orientação é que os eleitores consultem onde irão votar próximo à data da eleição, pela página de autoatendimento do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.
O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e, caso necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.
Locais de votação alterados em União da Vitória:
Salão da Igreja do Loteamento Maria Anizia
Transferido para Colégio Estadual Marina Marés de Souza
Novo endereço: Avenida Agostinho de Souza, n° 270 – Centro de Paula Freitas
Quantidade de eleitores impactados: 214
Escola Municipal Professor Dário Augusto
Transferido para CMEI Zilá Palma Fernandes Luiz
Novo endereço: Rua André Juck, s/n – Bairro Limeira de União da Vitória
Quantidade de eleitores impactados: 1.441 (5 Seções Eleitorais)
Colégio Estadual Bernardina Schleder
Transferido para CMEI Maria Flenik
Novo endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 3033 – Bairro Rio D’Areia
Quantidade de eleitores impactados: 1.543 (5 Seções Eleitorais)
Escola Municipal Coronel Davi Carneiro
Transferido para Centro Comunitário do Bairro São Joaquim
Novo endereço: Rua Francisco Fernandes Luiz, n° 38 – Bairro São Joaquim
Quantidade de eleitores impactados: 974 (3 Seções Eleitorais)
Escola Municipal Melvin Jones
Transferido para Escola Saint Joseph
Novo endereço: Rua Alcides Silva, n° 493 – Bairro São Braz
Quantidade de eleitores impactados: 3.720 (12 Seções Eleitorais)
Escola Municipal Dario Bordin
Transferido para CMEI Eneida Fagundes da Silva
Novo endereço: Rua Frederico de Melo, n° 84, Bairro Bento Munhoz da Rocha Neto
Quantidade de eleitores impactados: 1.802 (6 Seções Eleitorais)
Outros cinco locais passíveis de alterações
- Mudança do Posto de Saúde da Colônia Bela Vista para o Salão da Capela Divino Espírito Santo, na Colônia Rio das Antas, Paula Freitas;
- Salão da Capela Nossa Senhora do Rosário para o Salão da Capela Nossa Senhora da Glória, na Colônia Faxinal, Zona Rural;
- Colégio Estadual Túlio de França para o Colégio Visão, na Rua Dario Antonio Bordin, n° 199, Centro;
- 7º Colégio da Polícia Militar do Paraná para a Universidade de União da Vitória (UNIUV), na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, n° 3856, Bairro São Basílio Magno;
- Colégio Estadual São Cristóvão para o Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Salete, na Rua Papa João XXIII, n° 257, Bairro Nossa Senhora da Salete.
Se o seu local de votação está na lista acima, fique atento e consulte onde votar mais próximo do dia 4 de outubro. Na página do autoatendimento do TSE, é só clicar em “Onde votar” na área de consultas e preencher os campos com data de nascimento, nome da mãe e número do Título de Eleitor, CPF ou nome completo. Após clicar em “Entrar”, você será direcionado para uma página com o local de votação e o endereço correspondente.
Pelo aplicativo e-Título, disponível para plataformas Android e iOS, basta entrar com seu login e senha e, no menu inferior da tela, clicar em “Onde votar”. Além do endereço, o aplicativo permite que o eleitor consulte as rotas até o local.