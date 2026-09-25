Risco de alagamento muda locais de votação e afeta quase 10 mil eleitores no Paraná

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) anunciou a realocação provisória de seis locais de votação no município de União da Vitória, no sul do estado, para as eleições deste ano. A medida vai impactar cerca de 9.694 eleitores e foi tomada pelo risco de alagamento nessas áreas: há a possibilidade de que a Defesa Civil precise utilizar os prédios para alojamento de famílias desabrigadas.

Segundo o TRE-PR, há outros cinco locais de votação que podem vir a ser transferidos para novos endereços, em caso de necessidade. A orientação é que os eleitores consultem onde irão votar próximo à data da eleição, pela página de autoatendimento do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou pelo aplicativo e-Título.

O primeiro turno está marcado para 4 de outubro e, caso necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro.

Locais de votação alterados em União da Vitória:

Salão da Igreja do Loteamento Maria Anizia

Transferido para Colégio Estadual Marina Marés de Souza

Novo endereço: Avenida Agostinho de Souza, n° 270 – Centro de Paula Freitas

Quantidade de eleitores impactados: 214

Escola Municipal Professor Dário Augusto

Transferido para CMEI Zilá Palma Fernandes Luiz

Novo endereço: Rua André Juck, s/n – Bairro Limeira de União da Vitória

Quantidade de eleitores impactados: 1.441 (5 Seções Eleitorais)

Colégio Estadual Bernardina Schleder

Transferido para CMEI Maria Flenik

Novo endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 3033 – Bairro Rio D’Areia

Quantidade de eleitores impactados: 1.543 (5 Seções Eleitorais)

Escola Municipal Coronel Davi Carneiro

Transferido para Centro Comunitário do Bairro São Joaquim

Novo endereço: Rua Francisco Fernandes Luiz, n° 38 – Bairro São Joaquim

Quantidade de eleitores impactados: 974 (3 Seções Eleitorais)

Escola Municipal Melvin Jones

Transferido para Escola Saint Joseph

Novo endereço: Rua Alcides Silva, n° 493 – Bairro São Braz

Quantidade de eleitores impactados: 3.720 (12 Seções Eleitorais)

Escola Municipal Dario Bordin

Transferido para CMEI Eneida Fagundes da Silva

Novo endereço: Rua Frederico de Melo, n° 84, Bairro Bento Munhoz da Rocha Neto

Quantidade de eleitores impactados: 1.802 (6 Seções Eleitorais)

Outros cinco locais passíveis de alterações

Mudança do Posto de Saúde da Colônia Bela Vista para o Salão da Capela Divino Espírito Santo, na Colônia Rio das Antas, Paula Freitas;

Salão da Capela Nossa Senhora do Rosário para o Salão da Capela Nossa Senhora da Glória, na Colônia Faxinal, Zona Rural;

Colégio Estadual Túlio de França para o Colégio Visão, na Rua Dario Antonio Bordin, n° 199, Centro;

7º Colégio da Polícia Militar do Paraná para a Universidade de União da Vitória (UNIUV), na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, n° 3856, Bairro São Basílio Magno;

Colégio Estadual São Cristóvão para o Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Salete, na Rua Papa João XXIII, n° 257, Bairro Nossa Senhora da Salete.

Se o seu local de votação está na lista acima, fique atento e consulte onde votar mais próximo do dia 4 de outubro. Na página do autoatendimento do TSE, é só clicar em “Onde votar” na área de consultas e preencher os campos com data de nascimento, nome da mãe e número do Título de Eleitor, CPF ou nome completo. Após clicar em “Entrar”, você será direcionado para uma página com o local de votação e o endereço correspondente.

Pelo aplicativo e-Título, disponível para plataformas Android e iOS, basta entrar com seu login e senha e, no menu inferior da tela, clicar em “Onde votar”. Além do endereço, o aplicativo permite que o eleitor consulte as rotas até o local.