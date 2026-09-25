“Judiciário precisa voltar ao seu quadrado”: Cristina Graeml defende fim da progressão de pena e impeachment no STF

O Café com a Gazeta do Povo recebeu nesta sexta-feira (25) a jornalista Cristina Graeml (PSD), candidata ao Senado pelo Paraná. Ela foi sabatinado por jornalistas e comentaristas convidados durante quase uma hora, ao vivo, no Youtube da Gazeta.

A candidata abriu a entrevista lembrando sua trajetória profissional de 36 anos no jornalismo, destacando a atração que teve com o eleitorado durante o período em que atuou como comentarista política.

Ela reforçou sua experiência na disputa à Prefeitura de Curitiba em 2024 e afirmou que sua candidatura ao Senado reflete o desejo de promover mudanças reais em Brasília, com foco na renovação do Congresso e na aprovação de ministros para os tribunais superiores.

Sobre as tensões institucionais no país, Cristina Graeml pontuou que o Senado tem sido omisso diante de abusos de autoridade praticados por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a candidata, o impeachment de integrantes do STF que descumprem a Constituição — citando o ministro Alexandre de Moraes — é uma de suas bandeiras prioritárias para recuperar o equilíbrio entre os Poderes.

“Enquanto não tirar um ministro, começando por Alexandre de Moraes, o Poder Judiciário não volta para o seu quadrado. Ele vai continuar avançando sobre os demais poderes”, afirmou a candidata durante a entrevista.

Questionada sobre as divisões na direita e episódios com outros nomes do espectro conservador, a candidata criticou disputas pautadas por interesses pessoais ou egrégios e ressaltou que sempre manteve coerência com os seus princípios.

Ela lembrou que historicamente se manifestou contra atos de perseguição política, ressaltando que sua atuação política e de opinião pública se pauta pela defesa da democracia e pelo respeito à decisão das urnas.

Relação com Ratinho Júnior e composição da chapa

A respeito da sua filiação ao PSD e da composição política no Paraná, a candidata explicou que ingressou na sigla a convite do governador Ratinho Júnior (PSD), que reconheceu seu capital político e garantiu legenda para a disputa ao Senado.

Graeml reforçou que apoia o candidato governista Sandro Alex para o Poder Executivo estadual e destacou os bons índices de aprovação da atual gestão no Paraná. Ela explicou que o papel dos dois senadores do estado será fundamental para articular com o governo federal o retorno de impostos pagos pelos paranaenses, viabilizando obras de infraestrutura, saúde e educação.

No cenário nacional, Cristina reafirmou seu apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República, assinalando que o governador Ratinho Júnior lhe deu total liberdade para manifestar esse posicionamento. Ela sustentou que a conjuntura partidária nacional não condiciona sua postura e que manterá independência no mandato, sem se ater a acórdãos de bastidores.

Segurança pública e violência contra a mulher

Na área de segurança pública e legislação, a candidata defendeu o combate rigoroso à impunidade por meio da revisão do Código Penal, propondo o fim da progressão de pena, a extinção de benefícios como visitas íntimas a presidiários e o cumprimento integral das condenações.

A candidata ainda defendeu ainda a redução da maioridade penal e ações voltadas à proteção das mulheres vítimas de violência, destacando políticas estaduais de autonomia financeira para permitir o afastamento do agressor.

“Ao combater a impunidade e endurecer a legislação penal, inibiremos a reincidência e transmitiremos à sociedade a mensagem de que o Estado não será conivente com a criminalidade”, ressaltou.

Graeml abordou também o desenvolvimento regional, lembrando ter percorrido mais de 60 mil quilômetros e 123 municípios no estado para ouvir lideranças locais. Segundo ela, seu mandato será municipalista, com foco em destravar burocracias ministeriais e ambientais que impedem o surgimento de agroindústrias e a geração de empregos no interior paranaense.

Em suas considerações finais, a candidata reforçou a responsabilidade dos eleitores diante das urnas para definir o futuro do país e do estado. Pediu o voto de confiança para a chapa com Sandro Alex (PSD) ao governo e para sua candidatura ao Senado, afirmando o compromisso de trabalhar em Brasília por reformas administrativa e tributária, pelo combate à tirania no Judiciário e pela recuperação do desenvolvimento econômico nacional.

Antes de encerrar a sabatina, Graeml ainda respondeu a um jogo rápido de perguntas da sabatina sobre seus posicionamentos. Confira, a seguir, as respostas da candidata ao “Pinga-Fogo”:

Câmera no uniforme da polícia: Contra.

Contra. Voto impresso: A favor.

A favor. Bets: Contra.

Contra. Redução da maioridade penal: A favor.

A favor. Legalização do aborto: Contra.

Contra. Fim do foro privilegiado: A favor.

A favor. Audiência de custódia: Contra.

Contra. Teto de gastos: A favor.

A favor. Escolas cívico-militares: A favor.

A favor. Impeachment de ministro do STF: A favor.

Sabatinas

A Gazeta do Povo promoveu em seu canal do YouTube uma série de entrevistas com candidatos ao Senado pelos estados do Paraná e de São Paulo. Serão convidados todos os candidatos e candidatas cujos partidos têm representação mínima no Congresso Nacional (ao menos cinco parlamentares eleitos).

As entrevistas estão gravadas e disponíveis no YouTube. Cada uma possui duração de 45 minutos, durante o programa Café com a Gazeta. Além do canal da Gazeta do Povo no YouTube, elas também estão no portal de notícias.