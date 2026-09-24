TRE-PR dá 24 horas para Deltan Dallagnol desativar Instagram ou apagar propaganda

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) determinou nesta quinta-feira (24) que o candidato ao Senado Deltan Dallagnol (Novo-PR) desative sua conta oficial no Instagram (@deltandallagnol) no prazo de 24 horas. A medida ficará em vigor até a data da eleição ou até que o ex-procurador da Lava Jato remova toda a propaganda eleitoral veiculada no perfil.

A ordem foi proferida pela juíza auxiliar da propaganda eleitoral, desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, no âmbito de uma Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral (NIP) apresentada pelo Sistema Pardal.

Segundo a liminar, apesar de ter sido notificado na semana passada sobre a suspensão da campanha determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato seguiu divulgando propaganda no Instagram. A candidatura de Dallagnol segue em vigor, mas ele está proibido de realizar atos para promovê-la.

Cristofani determinou que o ex-procurador deve comprovar o cumprimento da ordem nos autos e, querendo, apresentar esclarecimentos.

No último dia 19, o ministro Floriano de Azevedo Marques proibiu Dallagnol de realizar atos de campanha eleitoral, veicular propaganda no rádio e na televisão, bem como de receber ou utilizar recursos públicos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Dois dias depois, a liminar foi confirmada pelo TSE por 5 votos a 2. Acompanharam o relator os ministros Dias Toffoli, Estela Aranha, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis. O presidente da Corte eleitoral, Nunes Marques, e o ministro André Mendonça divergiram.

Em nota e em pronunciamento em vídeo, Dallagnol afirmou que a Justiça tenta “tirar a sua voz no Instagram”. O candidato criticou os ministros Azevedo Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

“Agora querem tirar até a minha voz no Instagram. A voz que tem denunciado os abusos do STF e do ministro Alexandre de Moraes, que tem falado sobre a corrupção e sobre tudo o que está acontecendo no nosso país”, disse.

“Eu sou o único candidato da história do Brasil proibido de fazer campanha graças ao amigo do Moraes e do amigo do amigo do meu pai. Sou candidato, meu número está na urna, estou com o registro deferido e as pessoas podem votar e pedir voto em mim. Mas eu não posso falar”, acrescentou.

O candidato também comparou sua situação com outros nomes do cenário político nacional, apontando que políticos como o ex-ministro José Dirceu (PT), o ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm permissão para manter redes sociais e realizar atos de campanha.

Ele também declarou que a restrição imposta beneficia a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), sua adversária na disputa ao Senado pelo Paraná. “Quando eu não posso fazer campanha, a Gleisi ganha. E, se eu ganhar a eleição, ainda que me tirem depois, a Gleisi perde, porque haverá nova eleição e elegeremos juntos um candidato de direita”, destacou.