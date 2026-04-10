Bloqueio no Portão e mudança no Rebouças desafiam motorista curitibano nesta sexta (10)

Os motoristas que circulam pelas regiões do Portão e Rebouças devem redobrar a atenção e planejar rotas alternativas hoje. O avanço das obras do Novo Inter 2 interdita trechos importantes, enquanto alterações definitivas de sentido passam a valer no entorno da UFPR.
BLOQUEIOS
- Portão (Rua Doracy Cezzarino): Interdição total entre as ruas Tamoios e Tabajara durante todo o dia. A obra deve durar 30 dias.
- Impacto: Bloqueio total do trecho para obras de infraestrutura.
- Bacacheri (Rua Anita Ribas): Bloqueio das 8h às 16h30 no trecho entre a Rua Fagundes Varela e a Linha Verde.
- Impacto: Substituição de grelhas metálicas; motoristas devem usar desvios indicados no local.
MUDANÇAS DE SENTIDO
- Rebouças (Rua Rockfeller): A via passa a ter sentido duplo de circulação entre o acesso do Núcleo Interagir, da UFPR, ao lado do shopping Estação, e a Avenida Silva Jardim.
- Impacto: Mudança permanente; agentes de trânsito orientam o local. Atenção ao novo fluxo em ambos os sentidos.
TRANSPORTE COLETIVO
- Linha 670 (São Jorge): Devido ao bloqueio no Portão, a linha opera com desvios por tempo indeterminado.
- Impacto: Possíveis atrasos e alteração nos pontos de parada da região.
Rodovias e Acessos
- BR-116 (Sentido Curitiba): Atenção ao trecho em Campina Grande do Sul (km 4,7), que registrou bloqueios e filas extensas devido a um acidente recente.
- BR-376 (Trecho de Serra): O fluxo exige cautela após acidentes registrados no dia anterior entre Curitiba e o litoral/Santa Catarina.
- BR-277 (Litoral): Fluxo moderado no sentido Curitiba, com lentidão pontual na PR-407 devido a reflexos de colisões anteriores