Curitiba

Bloqueio no Portão e mudança no Rebouças desafiam motorista curitibano nesta sexta (10)

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 10/04/26 07h56
Imagem mostra carros em um congestionamento em Curitiba. No destaque, um carro branco parado em uma rua com sol e um ônibus amarelo ao fundo.
Trânsito em Curitiba segue com bloqueios; Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Os motoristas que circulam pelas regiões do Portão e Rebouças devem redobrar a atenção e planejar rotas alternativas hoje. O avanço das obras do Novo Inter 2 interdita trechos importantes, enquanto alterações definitivas de sentido passam a valer no entorno da UFPR.

BLOQUEIOS

  • Portão (Rua Doracy Cezzarino): Interdição total entre as ruas Tamoios e Tabajara durante todo o dia. A obra deve durar 30 dias.
    • Impacto: Bloqueio total do trecho para obras de infraestrutura.
  • Bacacheri (Rua Anita Ribas): Bloqueio das 8h às 16h30 no trecho entre a Rua Fagundes Varela e a Linha Verde.
    • Impacto: Substituição de grelhas metálicas; motoristas devem usar desvios indicados no local.
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MUDANÇAS DE SENTIDO

  • Rebouças (Rua Rockfeller): A via passa a ter sentido duplo de circulação entre o acesso do Núcleo Interagir, da UFPR, ao lado do shopping Estação, e a Avenida Silva Jardim.
    • Impacto: Mudança permanente; agentes de trânsito orientam o local. Atenção ao novo fluxo em ambos os sentidos.

TRANSPORTE COLETIVO

  • Linha 670 (São Jorge): Devido ao bloqueio no Portão, a linha opera com desvios por tempo indeterminado.
    • Impacto: Possíveis atrasos e alteração nos pontos de parada da região.

Rodovias e Acessos

  • BR-116 (Sentido Curitiba): Atenção ao trecho em Campina Grande do Sul (km 4,7), que registrou bloqueios e filas extensas devido a um acidente recente.
  • BR-376 (Trecho de Serra): O fluxo exige cautela após acidentes registrados no dia anterior entre Curitiba e o litoral/Santa Catarina.
  • BR-277 (Litoral): Fluxo moderado no sentido Curitiba, com lentidão pontual na PR-407 devido a reflexos de colisões anteriores
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