Bloqueio no Portão e mudança no Rebouças desafiam motorista curitibano nesta sexta (10)

Os motoristas que circulam pelas regiões do Portão e Rebouças devem redobrar a atenção e planejar rotas alternativas hoje. O avanço das obras do Novo Inter 2 interdita trechos importantes, enquanto alterações definitivas de sentido passam a valer no entorno da UFPR.

BLOQUEIOS

Portão (Rua Doracy Cezzarino): Interdição total entre as ruas Tamoios e Tabajara durante todo o dia. A obra deve durar 30 dias. Impacto: Bloqueio total do trecho para obras de infraestrutura.

Interdição total entre as ruas Tamoios e Tabajara durante todo o dia. A obra deve durar 30 dias. Bacacheri (Rua Anita Ribas): Bloqueio das 8h às 16h30 no trecho entre a Rua Fagundes Varela e a Linha Verde. Impacto: Substituição de grelhas metálicas; motoristas devem usar desvios indicados no local.

Bloqueio das 8h às 16h30 no trecho entre a Rua Fagundes Varela e a Linha Verde.

MUDANÇAS DE SENTIDO

Rebouças (Rua Rockfeller): A via passa a ter sentido duplo de circulação entre o acesso do Núcleo Interagir, da UFPR, ao lado do shopping Estação, e a Avenida Silva Jardim. Impacto: Mudança permanente; agentes de trânsito orientam o local. Atenção ao novo fluxo em ambos os sentidos.

A via passa a ter sentido duplo de circulação entre o acesso do Núcleo Interagir, da UFPR, ao lado do shopping Estação, e a Avenida Silva Jardim.

TRANSPORTE COLETIVO

Linha 670 (São Jorge): Devido ao bloqueio no Portão, a linha opera com desvios por tempo indeterminado. Impacto: Possíveis atrasos e alteração nos pontos de parada da região.

Devido ao bloqueio no Portão, a linha opera com desvios por tempo indeterminado.

Rodovias e Acessos

BR-116 (Sentido Curitiba): Atenção ao trecho em Campina Grande do Sul (km 4,7), que registrou bloqueios e filas extensas devido a um acidente recente.

Atenção ao trecho em (km 4,7), que registrou bloqueios e filas extensas devido a um acidente recente. BR-376 (Trecho de Serra): O fluxo exige cautela após acidentes registrados no dia anterior entre Curitiba e o litoral/Santa Catarina.

O fluxo exige cautela após acidentes registrados no dia anterior entre Curitiba e o litoral/Santa Catarina. BR-277 (Litoral): Fluxo moderado no sentido Curitiba, com lentidão pontual na PR-407 devido a reflexos de colisões anteriores