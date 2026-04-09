Janela partidária muda composição da Câmara de Curitiba e Novo/PL vira maior bloco

Assim como na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a janela partidária também trouxe uma nova composição partidária para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Dos 38 vereadores que compõem a Casa, sete trocaram de sigla.
O movimento mais expressivo foi a consolidação do grupo Novo/Partido Liberal (PL), que saltou de sete para dez integrantes, tornando-se o maior bloco da CMC.
O crescimento foi impulsionado pela migração de quatro parlamentares: Eder Borges e Bruno Secco filiaram-se ao Novo, enquanto a delegada Tathiana Guzella e João Bettega ingressaram no PL. O grupo se posiciona como uma frente conservadora e de direita.
O segundo maior bloco da Casa passou a ser o Podemos/Federação União Progressista, com nove vereadores. Já o Partido Social Democrático (PSD), que antes liderava um bloco, passou a atuar como bancada própria, com cinco membros.
Migrações para o bloco Novo/PL
- Eder Borges: saiu do PL e foi para o Novo.
- Bruno Secco: filiou-se ao Novo.
- Delegada Tathiana Guzella: deixou o União e filiou-se ao PL.
- João Bettega: deixou o União e filiou-se ao PL.
Migrações para o bloco Podemos/Federação União Progressista
- Toninho da Farmácia: deixou o PSD e migrou para o União (que integra a Federação União Progressista).
- Da Costa: trocou o União pelo Podemos.
Migração para o Avante
- Sidnei Toaldo: deixou o PRD e optou pelo Avante, formando uma bancada unipessoal.
Composição da Câmara Municipal de Curitiba
Partido Novo (5 vereadores)
• Eder Borges
• Bruno Secco
• Indiara Barbosa
• Guilherme Kilter
• Amália Tortato
Partido Liberal (PL) (5 vereadores)
• Fernando Klinger
• Tathiana Guzella
• João Bettega
• Carlise Kwiatkowski
• Olimpio Araujo Junior
Federação União Progressista (5 vereadores)
• Pier Petruzziello
• Toninho da Farmácia
• Lórens Nogueira
• Nori Seto
• Andressa Bianchessi
Partido Social Democrático (PSD) (5 vereadores)
• Beto Moraes
• Rafaela Lupion
• Serginho do Posto
• Tico Kuzma
• Zezinho Sabará
Podemos (4 vereadores)
• Renan Ceschin
• Leonidas Dias
• Tânia Guerreiro
• Da Costa
Republicanos (3 vereadores)
• Jasson Goulart
• Meri Martins
• Hernani
Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) (3 vereadores)
• Angelo Vanhoni
• Giorgia Prates
• Vanda de Assis
MDB (2 vereadores)
• Professor Euler
• Tiago Zeglin
PDT (2 vereadores)
• Marcos Vieira
• Laís Leão
Avante (1 vereador)
• Sidnei Toaldo (recém-filiado)
PSB (1 vereadora)
• Camilla Gonda (líder da Oposição)
PSOL (1 vereadora)
• Angela Machado (vice-líder da Oposição)
Agir (1 vereador)
• Bruno Rossi
Crescimento do PL na CMC e Alep
Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o PL foi o partido que mais ganhou representantes, com sete novos integrantes: Flávia Francischini, Tito Barichello, Mauro Moraes, Denian Couto (que saiu do Podemos), Matheus Vermelho e Paulo Gomes (que saíram do PP) e Samuel Dantas (que deixou o Solidariedade).
Contudo, diferentemente da CMC, na Assembleia a maior bancada segue sendo o PSD, com 19 deputados.