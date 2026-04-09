Janela partidária muda composição da Câmara de Curitiba e Novo/PL vira maior bloco

Assim como na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), a janela partidária também trouxe uma nova composição partidária para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Dos 38 vereadores que compõem a Casa, sete trocaram de sigla.

O movimento mais expressivo foi a consolidação do grupo Novo/Partido Liberal (PL), que saltou de sete para dez integrantes, tornando-se o maior bloco da CMC.

O crescimento foi impulsionado pela migração de quatro parlamentares: Eder Borges e Bruno Secco filiaram-se ao Novo, enquanto a delegada Tathiana Guzella e João Bettega ingressaram no PL. O grupo se posiciona como uma frente conservadora e de direita.

O segundo maior bloco da Casa passou a ser o Podemos/Federação União Progressista, com nove vereadores. Já o Partido Social Democrático (PSD), que antes liderava um bloco, passou a atuar como bancada própria, com cinco membros.

Migrações para o bloco Novo/PL

Eder Borges: saiu do PL e foi para o Novo.

Bruno Secco: filiou-se ao Novo.

Delegada Tathiana Guzella: deixou o União e filiou-se ao PL.

João Bettega: deixou o União e filiou-se ao PL.

Migrações para o bloco Podemos/Federação União Progressista

Toninho da Farmácia: deixou o PSD e migrou para o União (que integra a Federação União Progressista).

Da Costa: trocou o União pelo Podemos.

Migração para o Avante

Sidnei Toaldo: deixou o PRD e optou pelo Avante, formando uma bancada unipessoal.

Composição da Câmara Municipal de Curitiba

Partido Novo (5 vereadores)

• Eder Borges

• Bruno Secco

• Indiara Barbosa

• Guilherme Kilter

• Amália Tortato

Partido Liberal (PL) (5 vereadores)

• Fernando Klinger

• Tathiana Guzella

• João Bettega

• Carlise Kwiatkowski

• Olimpio Araujo Junior

Federação União Progressista (5 vereadores)

• Pier Petruzziello

• Toninho da Farmácia

• Lórens Nogueira

• Nori Seto

• Andressa Bianchessi

Partido Social Democrático (PSD) (5 vereadores)

• Beto Moraes

• Rafaela Lupion

• Serginho do Posto

• Tico Kuzma

• Zezinho Sabará

Podemos (4 vereadores)

• Renan Ceschin

• Leonidas Dias

• Tânia Guerreiro

• Da Costa

Republicanos (3 vereadores)

• Jasson Goulart

• Meri Martins

• Hernani

Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB) (3 vereadores)

• Angelo Vanhoni

• Giorgia Prates

• Vanda de Assis

MDB (2 vereadores)

• Professor Euler

• Tiago Zeglin

PDT (2 vereadores)

• Marcos Vieira

• Laís Leão

Avante (1 vereador)

• Sidnei Toaldo (recém-filiado)

PSB (1 vereadora)

• Camilla Gonda (líder da Oposição)

PSOL (1 vereadora)

• Angela Machado (vice-líder da Oposição)

Agir (1 vereador)

• Bruno Rossi

Crescimento do PL na CMC e Alep

Na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o PL foi o partido que mais ganhou representantes, com sete novos integrantes: Flávia Francischini, Tito Barichello, Mauro Moraes, Denian Couto (que saiu do Podemos), Matheus Vermelho e Paulo Gomes (que saíram do PP) e Samuel Dantas (que deixou o Solidariedade).

Contudo, diferentemente da CMC, na Assembleia a maior bancada segue sendo o PSD, com 19 deputados.