Janela partidária: União Brasil perde todos os deputados e PL dispara na Alep

Dos 54 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), 19 trocaram de partidos durante o período da janela partidária, finalizado em 04 de abril. A janela partidária acontece em todo ano de eleição. Conforme regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato no prazo de 30 dias. Esse período acontece seis meses antes do pleito.

Com as trocas, a Alep ganhou uma nova composição partidária, com legendas ganhando mais força e outras perdendo representantes. O União Brasil, por exemplo, não possui mais deputados estaduais no plenário. O partido tinha sete parlamentares e agora não conta com mais nenhum nome.

Além do União Brasil, outros partidos ficaram sem cadeiras na Alep: PSB e Cidadania. Já o Novo recebeu dois parlamentares, passando a ter representação.

Quais deputados saíram do União Brasil?

Deixaram o partido Flávia Francischini, Tito Barichello, Mauro Moraes, Luiz Fernando Guerra, Ney Leprevost, Thiago Bührer. O deputado Nelson Justus voltou para a suplência.

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PL cresceu

O Partido Liberal (PL) foi o que mais ganhou representantes, totalizando sete novos integrantes: Flávia Francischini, Tito Barichello, Mauro Moraes, Denian Couto (saiu do Podemos), Matheus Vermelho e Paulo Gomes (saíram do PP) e Samuel Dantas (deixou o Solidariedade).

Com os novos nomes, a legenda passou de cinco para 12 deputados.

A mudança na estrutura do PL no Paraná acontece após a filiação do senador Sérgio Moro ao partido. Em março, ele anunciou saída do União Brasil para entrar na sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moro é pré-candidato ao governo do Paraná.

Durante o evento de filiação de Moro, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, também confirmou a pré-candidatura de Filipe Barros e Deltan Dallagnol (Novo-PR) ao Senado no Paraná.

PSD segue com a maior bancada

Já o Partido Social Democrático (PSD), sigla do governador Ratinho Junior, continua com a maior bancada na Alep. O partido já era dominante na Casa de Leis com 15 nomes. Com o fim do período da janela partidária, passa a contar com 19 deputados.

Além de Thiago Bührer, chegaram ao PSD a deputada Marli Paulino (ex-Solidariedade) e os deputados Soldado Adriano José (ex-PP), Luís Corti (ex-PSB) e Batatinha (ex-MDB). Já o deputado Alexandre Curi deixou o partido para ingressar no Republicanos.

Outras mudanças na Assembleia Legislativa do Paraná

As demais mudanças foram:

Dr. Leônidas: saiu do Cidadania para o PP

Márcio Pacheco: saiu do PP para o Republicanos

Fábio Oliveira: saiu do Podemos para o Novo

Alisson Wandscheer: saiu do Solidariedade para o PP

Além das trocas partidárias, os deputados Marcio Nunes (PSD) e Do Carmo (que trocou o União pelo Podemos) voltaram para a Assembleia. Eles deixaram as secretarias da Agricultura e do Abastecimento e do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, respectivamente. Com isso, os deputados Reichembach (PSD) e Nelson Justus voltam à condição de suplentes.

A nova composição da Alep

PSD – 19 deputados

Adão Litro, Ademar Traiano, Soldado Adriano José, Artagão Júnior, Batatinha, Cloara Pinheiro, Cobra Repórter, Evandro Araújo, Gugu Bueno, Hussein Bakri, Luís Corti, Luiz Claudio Romanelli, Marcelo Rangel, secretária Márcia Huçulak, Marcio Nunes, Marli Paulino, Moacyr Fadel, Pedro Bazana e Thiago Bührer.

PL – 12 deputados

Denian Couto, Flávia Francischini, Gilberto Ribeiro, Gilson de Sousa, Delegado Jacovós, Jairo Tamura, Matheus Vermelho, Mauro Moraes, Paulo Gomes, Ricardo Arruda, Samuel Dantas e Delegado Tito Barichello.

PT – 6 deputados

Ana Júlia, Doutor Antenor, Arilson Chiorato, Professor Lemos, Luciana Rafagnin e Renato Freitas.

Republicanos – 5 deputados

Alexandre Amaro, Alexandre Curi, Cantora Mara Lima, Márcio Pacheco e Ney Leprevost.

PP – 5 deputados

Alisson Wandscheer, Cristina Silvestri, Dr. Leônidas, Mabel Canto e Maria Victoria.

MDB – 2 deputados

Anibeli Neto e Tercílio Turini.

PDT – 2 deputados

Goura e Requião Filho.

Novo – 2 deputados

Fábio Oliveira e Luiz Fernando Guerra.

Podemos – 1 deputado

Do Carmo.