Paraná terá mais idosos que jovens a partir de 2027

A população de idosos vai ultrapassar de crianças e adolescentes no Paraná a partir de 2027. A projeção realizada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) mostra que a população do estado vem envelhecendo gradualmente. De acordo com o estudo, 2.241.113 paranaenses terão 60 anos ou mais em 2027, enquanto que a população de crianças e adolescentes até 15 anos no estado somarão 2.238.474.

A análise esclarece a evolução do Índice de Envelhecimento, que atinge 100,1 em 2027 no Paraná. O dado é definido pela relação entre o número de pessoas de 60 anos ou mais e a população de 0 a 14 anos.

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Dados do último Censo, divulgado em 2022, já apresentavam a tendência do aumento expressivo de idosos no Paraná. 1,9 milhão de pessoas com 60 anos ou mais vivem no estado – o que representa cerca de 16% da população, quase o dobro do registrado há 22 anos. No Censo de 2000, essa faixa etária representava apenas 8,4% do total de paranaenses.

Mulheres serão maioria

A projeção do Ipardes revela que atualmente, dos 11,89 milhões de habitantes do Paraná, 51,2% (6,08 milhões) se declaram mulheres e 48,8%, homens (5,80 milhões). Em 2050, quando a população projetada do Paraná será de 12,04 milhões de pessoas, esta proporção será de 51,5% de mulheres (6,38 milhões) e de 48,5% (6,02 milhões) de homens.

A população feminina vai aumentar significativamente nos próximos 25 anos. Em números absolutos, a diferença entre as populações feminina e masculina aumentará dos atuais 282 mil habitantes a mais de mulheres (em 2026) para 360 mil (em 2050).