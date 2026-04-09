Andréa Simão é eleita reitora da UEL e toma posse em junho

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) elegeu os novos gestores para o quadriênio 2026/2030. Os professores Andréa Name Colado Simão e Miguel Belinati Piccirillo, da Chapa 1 (Nossa Casa UEL), foram eleitos reitora e vice-reitor, respectivamente, e assumem oficialmente os cargos no dia 10 de junho.

A vitória foi consolidada com um índice de 41,08 pontos, superando a Chapa 2 (UEL Mais Forte), composta pelos professores Sérgio Carlos de Carvalho e Marta Regina Gimenez Favaro, que alcançou 30,56 pontos no índice de votos.

A votação aconteceu na quarta-feira (08/04) de forma exclusivamente eletrônica, entre 8h e 22h, por meio do Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas (SAELE). A plataforma digital garantiu um processo remoto, permitindo a divulgação do resultado oficial pela Comissão Eleitoral logo após o encerramento da votação, sem a necessidade de segundo turno.

A disputa foi marcada por uma campanha movimentada, na qual as duas chapas participaram de três debates promovidos pela Comissão Eleitoral. Os encontros foram transmitidos pela UEL FM e pela TV UEL. Os registros seguem disponíveis para a comunidade nos canais das emissoras no YouTube.

Quem é a nova reitora da UEL

Andréa Name Colado Simão é graduada em Farmácia-Bioquímica pela UEL, onde também concluiu mestrado e doutorado. Docente associada em Imunologia Clínica, possui sólida experiência administrativa na universidade, tendo chefiado o Departamento de Patologia e coordenado programas de pós-graduação e residência.

No Hospital Universitário (HU), atua na área de Diagnóstico Molecular e Imunologia. Como pesquisadora e bolsista de produtividade da Fundação Araucária, coordena projetos de ensaios clínicos voltados ao diagnóstico de câncer e doenças autoimunes, sendo orientadora em programas de pós-graduação de alto nível.