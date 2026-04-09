Jovem morre após ser atropelado por ônibus em canaleta de Curitiba

Um adolescente morreu após ser atropelado por um ônibus na Avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Boqueirão, na manhã desta quinta-feira (9/4). O jovem foi atingido ao atravessar a canaleta exclusiva do transporte coletivo.
Segundo informações divulgadas no telejornal Meio Dia Paraná, o adolescente havia acabado de sair da escola com colegas. Ao aguardar a passagem de um ônibus biarticulado no sentido contrário, ele acabou sendo atingido por outro coletivo que trafegava pela via exclusiva.
Equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito. A mãe do adolescente esteve na cena e recebeu atendimento.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.