Blitz flagra 12 motoristas embriagados na saída da BR-376, na Grande Curitiba

Na noite de sexta-feira (27), agentes da Guarda Municipal e policiais rodoviários federais realizaram uma blitz no início da BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Doze pessoas estavam embriagadas, mas somente uma foi presa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram abordados 127 veículos, e diversas irregularidades foram constatadas, como condutores sem habilitação ou vencida, veículos com débitos de licenciamento, crianças fora das cadeirinhas, condutores e passageiros sem cinto de segurança e motoristas embriagados. No total, 19 veículos foram recolhidos por irregularidades administrativas.

Das doze pessoas que haviam consumido bebida alcoólica, uma foi encaminhada para Delegacia em São José dos Pinhais. Os demais foram abaixo do índice de encaminhamento ou recusa por parte do usuário. Nesse último caso, o condutor poderá sofrer as sansões administrativas de suspensão da CNH, sendo que o veículo e liberado do local para um condutor habilitado após ser constatado que não ingeriu bebidas alcoólicas.