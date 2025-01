Biarticulado atropela duas pessoas em frente a shopping em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um ônibus biarticulado atropelou duas pessoas em frente ao Shopping Estação, na movimentada Avenida Sete de Setembro. O acidente, que ocorreu por volta das 12h30, deixou dois feridos com lesões moderadas.

As vítimas, uma de 19 anos e outra de 49, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar do susto, ambas permaneceram conscientes durante todo o atendimento.

Os bombeiros, que receberam o chamado às 12h32, agiram rapidamente para prestar os primeiros socorros. Após a avaliação inicial no local, as duas vítimas foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Hospital Cajuru, referência em traumas.

As autoridades de trânsito foram acionadas para investigar as circunstâncias do atropelamento.