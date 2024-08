Biarticulado arrasta carro com dois idosos em bairro de Curitiba; Vídeo!

Um ônibus biarticulado arrastou um carro na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Rebouças, em Curitiba. A colisão foi em uma via exclusiva do transporte coletivo e câmeras de segurança registraram a ocorrência.

Duas pessoas ficaram em estado grave e os bombeiros precisaram arrancar as portas do carro para fazer o resgate das vítimas

O acidente ocorreu entre a Avenida Sete de Setembro com a Rua Alferis Poli, quando um veículo Fiat Idea teria avançado o sinal vermelho, de acordo com testemunhas. Ao bater no ônibus que estava na canaleta, o carro foi arrastado por alguns metros e parou próximo a uma estação-tubo.

Os bombeiros atenderam a ocorrência, e encaminharam um casal de idosos ao Hospital do Trabalhador. O motorista chegou a ficar preso nas ferragens. Nenhum passageiro ficou ferido.

As imagens foram feitas por câmeras da empresa NovaFix Assistência Especializada, que passou para a Tribuna do Paraná. Assista ao vídeo abaixo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??