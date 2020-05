Bebês e pessoas com deficiência serão o público da terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe a partir de segunda-feira (4). Em Curitiba, serão 22 postos de saúde seguirão um rodízio durante toda a semana: 11 unidades para crianças e 21 para idosos, neste caso, imunização será feita em área externa (veja lista abaixo).

publicidade

A vacina da gripe não protege contra o coronavírus, mas é importante para evitar outras infecções respiratórias e, se a pessoa já está vacinada, ajuda o médico a descartar um diagnóstico no caso de suspeita de covid-19.

Para não evitar aglomerações e filas como no início dia da vacinação de idosos no mês de abril, o primeiro dia desta nova fase vai atender bebês de 6 a 11 meses e 29 dias, além de pessoas com deficiência. A partir de quarta-feira (6), a vacina será estendida para crianças de até 1 ano, 11 meses e 29 dias.

LEIA MAIS – Além do coronavírus, Curitiba prepara leitos para doenças respiratórias no inverno

Márcia Huçulak, secretária municipal da saúde de Curitiba, reforça que caso a criança não tenha tomado uma outra vacina, esta é a oportunidade para atualizar o quadro. “Os pais podem aproveitar a ida à unidade de saúde para fazer também as vacinas de rotina da criança. Isso evita que eles tenham que se deslocar mais vezes com a criança para os serviços de saúde”, ressalta a secretária.

Ainda dá pra vacinar

A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até 22 de maio e demais púbicos serão incluídos pelo Ministério da Saúde. Idosos, profissionais de saúde, doentes crônicos, transplantados, motoristas e cobradores e caminhoneiros que ainda não tenham se vacinado ainda podem buscar a imunização.

VIU ESSA? – Pescador doa toneladas de peixes a pessoas carentes durante pandemia em Paranaguá

Até o dia 28 de abril, a campanha já aplicou 268.036 doses, sendo a cobertura em idosos de 95,3% e em profissionais de saúde 88% de Curitiba.

Locais de vacinação para bebês e deficientes

Regional BAIRRO NOVO

Unidade São João Del Rey – Rua Realeza, 259 – Sítio Cercado

Regional BOQUEIRÃO

Unidade Visitação – Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Regional BOA VISTA

Unidade Pilarzinho – Rua Amauri Lange Silvério, 1251 – Pilarzinho

Regional BOA VISTA

Unidade Bacacheri – Av. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri

Regional CAJURU

Unidade Iracema – Rua Prof. Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

Regional CIC

Unidade Campo Alegre – Av. das Indústrias, 1749 – CIC

Regional MATRIZ

Unidade Mãe Curitibana – Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco

Regional PINHEIRINHO

Unidade Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Regional PORTÃO

Unidade Santa Quitéria 2 – Rua Bocaiúva, 310 – Santa Quitéria

Regional SANTA FELICIDADE

Unidade Bom Pastor – Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

Regional TATUQUARA

Unidade Santa Rita – Rua Adriana Zago Bueno, 1350 – Tatuquara

Locais de vacinação para deficientes e demais públicos

Regional BOA VISTA

Paróquia São Marcos – Rua Roberto Gava, 310 (Pilarzinho) e

Paróquia Santo Antonio – Avenida Paraná, 1939 ( Boa Vista)

Regional BAIRRO NOVO

Centro de Esporte e Lazer Bairro Novo (Ginásio Bairro Novo). Rua Ourizona 1681, Sítio Cercado e Paróquia São Pedro do Umbará – Rua Nicola Pellanda, 5.000 – Umbará

Regional BOQUEIRÃO

Rua da Cidadania do Carmo – quadra esportiva Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430 – Boqueirão

Centro da Juventude Eucaliptos – Rua Pastor Antônio Pólito, 2.200 – Alto Boqueirão

Regional CAJURU

Rua da Cidadania Cajuru – Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150 – Cajuru

Parque Peladeiro – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

Regional CIC

Clube da Gente CIC – Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, S/N

Paróquia São João Batista – Rua Luiz Tramontin, 2.570

Escola Municipal Otto Bacarense – Rua Des. Cid Campêlo, 4.151

Regional SANTA FELICIDADE

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Paróquia São José Trabalhador – Rua Major Heitor Guimarães, 1.526 – Campina do Siqueira

Regional MATRIZ

Praça Oswaldo Cruz – Praça Oswaldo Cruz, S/n – Centro

Colégio Esperança – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155

Regional PINHEIRINHO

Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso

Paróquia Santuário São José do Capão Raso – Rua Albino Vico, 32 – Capão Raso

Regional PORTÃO

Rua da Cidadania Fazendinha – quadra esportiva – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Centro de Referência em Esporte e Atividade Física – Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

Regional TATUQUARA

Rua da Cidadania Tatuquara – Rua Olivardo Konorski Bueno, 100

Clube da Gente Tatuquara – Rua Evelázio Augusto Bley, 151

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?