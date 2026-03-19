Bebê “apressado” nasce dentro de carro em avenida movimentada de Curitiba

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Um bebê curitibano decidiu vir ao mundo de forma inusitada na tarde desta quinta-feira (19/03), transformando a movimentada Avenida Visconde de Guarapuava em uma improvisada sala de parto. O nascimento inesperado ocorreu por volta das 15h44, quando uma gestante que se dirigia ao Hospital Cruz Vermelha deu à luz dentro do próprio carro.

A situação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que prestaram apoio à nova mamãe.

De acordo com informações da PMPR, uma equipe que fazia patrulhamento de moto na Rua Tibagi foi abordada pelo irmão da gestante. Ele contou aos policiais que a irmã estava em trabalho de parto dentro do veículo a caminho do hospital.

Foto: Kelly Rinaldi | Colaboração

Os policiais foram para o local e encontraram um Fiat Siena estacionado na altura do número 1732 da Avenida Visconde de Guarapuava. Quando chegaram, a gestante já havia realizado o parto no interior do carro.

A equipe policial prestou os primeiros cuidados, verificando que tanto a mãe quanto o recém-nascido apresentavam sinais vitais positivos e estáveis. Via rádio, acionaram o Siate para atendimento mais especializado.

Pensando na segurança da dupla, os policiais optaram por não realizar escolta até o hospital, aguardando a chegada do atendimento médico no local.