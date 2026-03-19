Quando começa o outono? Veja data e horário do fim do verão

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O início do outono está marcado para as 11h46 desta sexta-feira (20/03). A estação começa com o equinócio de outono, momento em que o Sol se posiciona exatamente sobre a Linha do Equador, marcando a transição entre as estações.

A estação deve ter dias e noites com durações semelhantes, condição que se mantém até a aproximação do inverno, que começa em 21 de junho. Para este ano, a previsão indica menos dias de chuva em relação ao verão, embora os volumes ainda possam ficar acima da média histórica do período.

No Paraná, o outono começa com características típicas do verão. Cidades da região Noroeste devem registrar temperaturas acima dos 30ºC. Em Curitiba, a sexta-feira já será mais amena, com máxima prevista de 26ºC.

Ao longo da estação, a variação térmica tende a ser mais evidente. Períodos de calor fora de época, conhecidos como veranicos, podem ocorrer, assim como a entrada de massas de ar polar mais intensas, que aumentam a possibilidade de registro das primeiras geadas no estado.

Outono será mais frio?

Nos meses de abril, maio e junho, há redução no volume de chuva em comparação ao verão. Esse comportamento está associado ao avanço de massas de ar frio e seco, que passam a atuar com mais frequência sobre a região.

“A direção predominante do vento médio passa a ocorrer do sul para o norte do continente, favorecendo a entrada de sistemas de alta pressão atmosférica, que tem como característica o ar frio e seco. Com isso, o intervalo entre as chuvas se torna maior e está associado principalmente à passagem de frentes frias”, explica Lizandro Jacóbsen.

O outono não deve ter influência do El Niño. De acordo com o relatório mais recente da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos (NOAA), há 62% de chance de o fenômeno se confirmar entre junho e agosto, período que já corresponde ao inverno.