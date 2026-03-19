Copel amplia produção em 33% com vitória em leilão federal

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A Companhia Paranaense de Energia (Copel) deu um salto significativo em sua capacidade de produção energética ao vencer o 2° Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência (LRCAP). Com investimentos robustos de R$ 4,9 bilhões, a estatal paranaense expandirá em 33% sua potência instalada, passando dos atuais 6,2 gigawatts (GW) para impressionantes 8,3 GW.

O plano ambicioso prevê a ampliação das duas maiores usinas hidrelétricas da companhia: Foz do Areia e Segredo, ambas situadas no rio Iguaçu, na região Centro-Sul do Paraná. As obras, que devem gerar cerca de 2 mil empregos diretos em seu auge, contemplam a instalação de duas novas unidades geradoras em cada usina.

Daniel Slaviero, presidente da Copel, não esconde o entusiasmo: “Este é um momento histórico para a Copel e para o Paraná. Vamos retomar os investimentos estratégicos de geração hidrelétrica em nosso Estado, com duas grandes obras simultâneas, consolidando nosso Estado entre os maiores produtores de energia limpa e renovável do Brasil”.

A expansão de Foz do Areia, atualmente com 1.676 MW de potência, elevará sua capacidade para 2.536 MW, alçando-a à posição de 8ª maior usina do Brasil. Já Segredo, hoje com 1.260 MW, dobrará sua potência para 2.526 MW, ocupando o 9º lugar no ranking nacional.

Um aspecto notável é a eficiência dos projetos. Em Foz do Areia, a previsão feita pelos engenheiros da Copel na década de 1970 permitirá uma ampliação com mínima intervenção estrutural. Já em Segredo, túneis escavados nos anos 80 e posteriormente inutilizados serão reativados, minimizando impactos ambientais.

Rogério Pereira Jorge, diretor-geral de Geração e Transmissão da Copel, destaca a inovação e sustentabilidade dos projetos: “Vamos dobrar a potência dessa usina com um projeto moderno, eficiente e com o menor impacto ambiental possível, aproveitando estruturas que já existiam e estavam sem uso desde a obra original”.