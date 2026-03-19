Aeroporto no Paraná vai receber R$ 100 milhões para ampliação

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O governo do Paraná destinará R$ 100 milhões para a ampliação do Aeroporto Tancredo Thomas de Faria, em Guarapuava, na região dos Campos Gerais. O projeto inclui a construção de um novo terminal de passageiros e a ampliação da pista de pouso e decolagem, com o objetivo de modernizar a estrutura e ampliar a capacidade operacional.

O novo terminal contará com 12 balcões de check-in e dois portões de embarque, com operação de três companhias aéreas simultaneamente. Na parte externa, a nova pista terá capacidade para receber até seis Boeings 737 MAX simultaneamente.

Também serão implementadas a área de segurança RESA — que funciona como uma área de escape — e um sistema de balizamento noturno em LED.

Segundo a Prefeitura de Guarapuava, a reestruturação permitirá que o aeroporto receba aeronaves maiores da aviação comercial, ampliando a oferta de voos com origem na cidade. Atualmente, o espaço opera com aeronaves de menor porte, com destinos como Curitiba, Campinas e Guarulhos.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido por meio de uma parceria entre a prefeitura, a Acig e a sociedade civil organizada. A expectativa é que as obras gerem impacto direto na atração de empresas, fortaleçam o transporte de cargas e contribuam para a criação de novos empregos na região.

Paraná vai investir em estradas da região

Além do aeroporto, o governo estadual também lança, nesta sexta-feira (20/03), o edital para contratação das obras de duplicação, restauração e ampliação da capacidade da PR-170. O trecho terá cerca de 9 quilômetros de extensão, começando no entroncamento com a BR-277 e seguindo em direção a Entre Rios e Pinhão.

O projeto prevê a duplicação da rodovia em concreto, a ampliação da capacidade de tráfego e a implantação de vias marginais. Em Guarapuava, a Secretaria das Cidades também fará um aporte de quase R$ 20 milhões em obras urbanas, incluindo a construção de um barracão industrial no bairro São Cristóvão e a urbanização com instalação de calçadas na região central.

Também estão previstos investimentos na aquisição de veículos e equipamentos rodoviários, a construção de uma nova unidade do Meu Campinho e a implantação do mercado municipal de Guarapuava, com custo estimado em R$ 26 milhões. Além disso, será inaugurada a duplicação em concreto da PRC-466, no trecho entre a cidade e o distrito de Palmeirinha.

*Com informações da AEN e da Prefeitura de Guarapuava