Um bar de música ao vivo e eletrônica no bairro Alto da XV, em Curitiba, foi condenado pela Justiça a indenizar os vizinhos por danos causados por poluição sonora. O valor da indenização é de R$ 5 mil.

Antes de a indenização ser estipulada, o estabelecimento já havia sido interditado liminarmente para que os proprietários fizessem as adequações necessárias tanto na estrutura, com isolamento acústico, quanto na documentação, com a obtenção de alvarás.

A decisão é da 3ª Vara Cível de Curitiba, a partir de denúncia do Ministério Público do Paraná. O nome do bar não foi informado.

De acordo com a Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente, o estabelecimento não possuía todas as licenças e alvarás para funcionar. Além disso, promovia ruídos com volume acima dos permitido após as 22 horas.