Os bairros Água Verde (6,66%), Cidade Industrial de Curitiba (5,30%) e Portão (5,16%) são os mais procurados de Curitiba para venda de imóveis residenciais. No cenário de locação, o Centro (10,57%), lidera o ranking de buscas, seguido por Água Verde (6,17%) e Cidade Industrial de Curitiba (5,64%). É o que aponta o Radar Imobiliário de junho, estudo que apresenta um parâmetro do mercado de imóveis local nos últimos 12 meses. realizado pelo DataZap, solução de inteligência imobiliária do Grupo OLX.

O top 10 de vendas inclui representantes de diversas áreas da cidade, como Centro (4,63%) e Campo Comprido (3,69%), que ocupam quarto e quinto lugar no ranking, respectivamente. Nos últimos 12 meses, destaca-se o crescimento positivo de Santa Cândida, com aumento de 0,82%, e Pinheirinho, que registrou variação de 0,61% no interesse.

O Radar Imobiliário também observou a variação do índice de preços de vendas que fechou maio de 2024 com alta de 13,27% no acumulado em 12 meses, superior à média nacional no período, de 6,07%.

“Ao olhar para o mercado imobiliário de Curitiba, de modo geral, identificamos bastante heterogeneidade, com bairros de diferentes regiões despertando o interesse de quem busca tanto comprar quanto alugar. Ao mesmo tempo, fica nítida a preferência por algumas localidades, como Água Verde, que no top 10 bairros mais procurados para venda em Curitiba, esteve no topo em quatro dos últimos cinco anos. O bairro é seguro e arborizado, além de possuir uma ótima infraestrutura e proximidade do centro comercial e educacional curitibano, fatores que justificam seu alto interesse não só em venda, mas também em locação”, comenta a economista do DataZAP, Paula Reis.

O estudo, que traz também as preferências dos moradores da cidade ao escolher o imóvel, aponta maior interesse em vendas por opções de até 50 metros quadrados (29%) e de 50 a 70 metros quadrados (28%). Em relação ao número de dormitórios, se destacam os imóveis que têm 2 (40%). O levantamento constatou ainda que unidades sem suítes (51%) e uma vaga de garagem (43%) estão entre os mais procurados.

Mercado de locação

No âmbito da locação, os bairros de maior destaque foram Centro, Água Verde e Cidade Industrial de Curitiba. Em relação à variação de demanda, destaque para o crescimento verificado no Centro (1,42%) e no Batel (1,03%).

Quando avaliados os preços de locação, Curitiba registra variação acumulada de 22,03% no período de 12 meses, também acima da média nacional, que ficou em 14,80%.

“É importante destacar que, durante a pandemia (de setembro de 2020 a março de 2021), os aluguéis sofreram mais perdas reais na cidade do que na média brasileira. Contudo, a recuperação da capital paranaense foi mais rápida, pois já em abril de 2021 a variação do índice de locação superou a média nacional. O que vemos atualmente é uma estabilidade, uma vez que a taxa acumulada em 12 meses, desde dezembro de 2023, fica em torno de 21%”, explica Paula.

Em relação às características mais buscadas para quem deseja alugar, o Radar Imobiliário identificou maior preferência por imóveis de até 50 metros quadrados (33%), seguida pelas opções de 50 a 70 metros quadrados (28%), comportamento semelhante ao identificado em venda. Da mesma forma, se destacam as opções dois dormitórios (41%).

Quanto à tipologia, observa-se uma busca maior por propriedades sem suítes, que registram uma preferência de 54% nesse período. Imóveis sem vagas de garagem também despertam maior interesse (39%).

