A Defesa Civil de Curitiba registrou 27 ocorrências por causa da forte chuva que caiu na capital na tarde desta quinta-feira (16). Até as 15h30, as equipes atenderam solicitações para retirada de árvores e galhos grandes em ruas dos bairros Vista Alegre, Hugo Lange, Jardim Social, Água Verde, CIC, Bairro Alto, Novo Mundo, Mercês, Juvevê, Tarumã, Cajuru, Bom Retiro e Tingui. Segundo o Simepar, a chuva dá uma trégua em Curitiba nesta sexta-feira e também no final de semana.

Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, entre as principais ocorrências houve uma queda de árvore que bloqueou a Rua Belo Horizonte, no Água Verde, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Sete de Setembro. Já na Rua Presidente Rodrigo Otávio, no Hugo Lange, a queda de uma árvore puxou fios da rede elétrica, bloqueando a via. E na Rua Bom Jesus, no Juvevê, outra registro de queda de árvore ocorreu. Ela caiu sobre dois carros estacionados na via. Na semana passada, uma forte chuva deixou uma família desabrigada em Curitiba. Grávida de nove meses, mulher perdeu todo o enxoval que estava pronto para chegada de um menino.

A prefeitura informou que equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Guarda Municipal e da Superintendência de Trânsito trabalham para solucionar os problemas. A orientação da Defesa Civil é de evitar sair de casa durante uma tempestade. Se a pessoa estiver na rua, evitar se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas, uma vez que Curitiba tem registrado grande incidência de raios. Embaixo de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Defesa Social – Guarda Municipal).