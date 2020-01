A temperatura despencou em Curitiba nesta sexta-feira (17). Segundo o Instituto Simepar, esse fenômeno meteorológico é comum após a passagem de uma frente fria. Depois da temperatura abafada, perto dos 30° C em praticamente todos os últimos dias, e das pancadas de chuva mais fortes registradas na quinta-feira (16), as precipitações devem dar uma trégua e os termômetros não devem passar dos 18° C nesta sexta-feira. A promessa também é de um céu mais cinzento. O mesmo deve ocorrer no Litoral e demais regiões do Paraná.

Em Curitiba, os termômetros devem apresentar pouca amplitude térmica nesta sexta. Segundo o Simepar, as temperaturas variam entre 14° C e 18° C. O sol também não deve dar muito as caras na capital, o que contribui para a pouca variação na temperatura. A boa notícia é que, mesmo com o céu mais cinza, não há previsão de chuva durante o dia.

“O que ainda pode ocorrer são chuviscos isolados por causa do céu encoberto. Mas pouco significativos”, explicou a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar.

Para o final de semana, segundo o Simepar, Curitiba terá temperaturas entre os 14 e 23 graus, sem possibilidade de chuva.

Litoral

Nas praias, as máximas também caem um pouco. Nesta sexta, em Guaratuba, a Mínima deve girar em torno de 21° C e a Máxima não deve ultrapassar os 24° C. De acordo com o instituto de meteorologia, o sol também deve ficar escondido entre nuvens no Litoral. A possibilidade de chuva é baixa, mas a presença de um pouco mais de umidade do que na capital pode favorecer alguma chuva um pouco mais forte, em pontos isolados.

Interior

A frente fria que passou pelo Paraná se afasta em direção ao Sudeste no Brasil nesta sexta. Por outro lado, uma massa de ar com baixos índices de umidade e menos aquecida avança por aqui. Com isso, as chuvas perdem força em quase todas as regiões. Apenas Leste e Nordeste ainda podem registrar algumas precipitações. Há chance de chuva em Maringá, Apucarana e Londrina. Em Umuarama e Campo Mourão também. Nesses locais, segundo o Simepar, as Máximas podem chegar aos 30° C, com Mínimas próximas de 22° C.