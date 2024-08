Bairros de Curitiba ficam sem água nesta sexta-feira após falha emergencial

Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta sexta-feira (23), devido a uma falha eletromecânica no booster Caiuá, da Sanepar. O problema impacta a distribuição de água, além de poder levar ao desabastecimento e oscilação de pressão na rede.

De acordo com a companhia, equipes trabalham para resolver e a previsão é de que os serviços sejam concluídos até o início desta tarde. A previsão é de normalização até as 21h desta sexta, de forma gradativa.

Nesta sexta-feira, podem ficar sem água os seguintes bairros de Curitiba:

Augusta

Cidade Industrial de Curitiba (CIC)

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. “Em situações como esta, priorize a água tratada para alimentação e higiene. Não desperdice”, recomenda a empresa.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

